Radu Miruță anunță că trimite din nou Corpul de Control la Metrorex: „Sunt prea multe probleme grave şi durează de prea mulţi ani”

Ministrul interimar al Transporturilor și Infrastructurii, Radu Miruță, a anunțat luni, că a convocat Adunarea Generală a Acționarilor și a dispus trimiterea Corpului de Control la Metrorex, susținând că „problemele nu mai pot fi ascunse sub preș”. Potrivit acestuia, măsurile reprezintă începutul unei intervenții mai ample.

„Am semnat documentele pentru trimiterea din nou a Corpului de Control şi am convocat forul decizional aflat în coordonarea ministerului. De ce? Pentru că problemele de la Metrorex nu mai pot fi ascunse sub preş. Sunt prea multe, prea grave şi durează de prea mulţi ani”, a transmis ministrul interimar al Transporturilor, Radu Miruţă, pe pagina sa de Facebook.

El a mai adăugat că ședința Adunării Generale a Acționarilor va avea pe agendă mai multe teme considerate sensibile pentru activitatea companiei:

verificarea contractelor costisitoare de pază, curăţenie şi servicii;

recuperarea penalităţilor neîncasate din contracte întârziate;

eliminarea pierderilor de la terminalul multimodal Străuleşti;

intrarea în legalitate a activităţilor şi spaţiilor folosite în incinta depoului Ciurel;

reguli transparente şi competitive pentru contractele de publicitate;

folosirea inteligentă a clădirilor şi activelor Metrorex pentru venituri proprii; verificarea indicatorilor de performanţă ai conducerii şi eliminarea conflictelor de interese din negocierea noului Contract Colectiv de Muncă.

Totodată, acesta mai spune că intervenția era necesară de mai mult timp.

„Cifrele spun poate cel mai clar de ce era nevoie să intervenim. Şi asta în timp ce: penalităţi de milioane nu sunt recuperate; şantiere importante întârzie; spaţii şi active ale companiei nu sunt valorificate; bucureştenii plătesc mai mult, dar primesc servicii care pot fi mult mai bune. Sunt mulţi profesionişti care ţin sistemul în funcţiune, zi de zi.

Dar profesioniştii nu trebuie să plătească pentru privilegiile, abuzurile şi reţelele tolerate ani de zile. Cât timp sunt la Ministerul Transporturilor, un lucru este sigur: Metrorex trebuie să lucreze pentru cetăţeni, nu pentru grupuri de interese. Şi exact asta începem să schimbăm”, mai spune Radu Miruţă.

De altfel, în urmă cu două săptămâni, Radu Miruță anunțase că trimite Corpul de Control la Metrorex pentru a propune consiliului de administrație demiterea conducerii Metrorex. Anterior, acesta spusese că biletul la metrou nu se va mai scumpi, așa cum anunțase fostul ministru PSD Ciprian Șerban.

„Dacă tot am ajuns să ne uităm în interiorul reţelei Metrorex, am decis convocarea Consiliului de Administraţie al Metrorex, prin Adunarea Generală a Acţionarilor, pentru a întrerupe contractul de mandat al doamnei director general pentru nerespectarea indicatorilor financiari negociaţi cu ministerul, acceptaţi, dar nerealizaţi. Asta ar fi trebuit să se întâmple de când au fost observaţi că nu sunt realizaţi”, a afirmat Miruță, în cadrul unei conferințe de presă.