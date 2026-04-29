Scumpirea de la metrou, anulată. Se cere demiterea conducerii Metrorex. Miruță: Și-au triplat salariile în ultimii 10 ani

Stație de metrou în București. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Agerpres Foto

Ministrul interimar al Transporturilor, Radu Miruță, a anunțat miercuri, într-o conferință de presă, că a convocat adunarea generală a acționarilor Metrorex, pentru a propune consiliului de administrație demiterea conducerii Metrorex. Acesta a anunțat că biletul la metrou nu se va mai scumpi la 1 mai, așa cum anunțase fostul ministru PSD Ciprian Șerban.

Șefa Metrorex este Mariana Miclăuș, susținută de PNL Ilfov.

Neregulile de la Metrorex

Miruță a anunțat că decizia a fost luată după un control al Corpului de Control al ministerului la Metrorex, în urma căruia au fost găsite multe probleme:

„În cele două zile de când am ajuns la Transporturi, m-am uitat la situația financiară și am încercat să înțeleg argumentele pentru scumpirea biletelor de metrou de la 5 la 7 lei. Suma rezultată din această creștere ar fi de 59 milioane de lei pe an, ceea ce înseamnă aproape 2,5% din întreg bugetul Metrorex. Nu e normal ca cetățeanul să plătească dacă există situații în care angajați ai statului se îndestulează din acești bani care se cumulează la bugetul de stat.

Am căutat dacă există alternative, pentru ca dintr-o reorganizare a companiei Metrorex să se compenseze această sumă de 59 de milioane de lei pe an. La prima verificare am găsit 60 de milioane de euro, ani neîncasași, din penalități care au fost date pentru întârzierea unui singur contract. A durat 9 luni în care în care ar fi trebuit să se emită de a doua zi factura de penalități până când s-a emis. După ce s-a emis factura, nu s-a mai făcut niciun pas. Doar de aici sunt de cinci ori mai mulți bani decât s-ar fi obținut din creșterea acestui bilet.

Am găsit o situație cu neînchirierea spațiilor comerciale din rețeaua stațiilor de metrou. Am găsit contracte de publicitate care au fost date fără o procedură competitivă, imaginându-vă cam câți bani s-ar putea pierde din faptul că nu s-a organizat o procedură competitivă. Am găsit o companie care utilizează gratuit depouri și clădiri ale Metrorex, am găsit baza sportivă de la Ciurel, pe care o folosește sindicatul Metrorex pentru a încasa bani din activitățile de acolo fără a exista bază legală pentru asta și fără a plăti bani pentru Metrorex, care e proprietarul. A existat un contract dar a expirat de mult timp, însă sindicatul a continuat să facă bani de pe niște bunuri ale Metrorex.

Am găsit situația parcării de la Străulești pentru care se înregistrează pierderi de 4 milioane de lei pe an, chiar dacă există solicitări de parteneriat public-privat. Această parcare este administrată de soțul doamnei director general al Metrorex.

Am găsit triplarea salariilor în ultimii 10 ani, numărul salariaților este o dată și jumătate mai mare decât la metroul din Viena.

Este de-a dreptul absurd ca o ţară întreagă să plătească subvenţie pentru Metrorex, fără a demonstra că la Metrorex sunt luate toate măsurile de utilizare de bun simţ, ca să nu zic eficientă, a acestor bani”, a explicat ministrul interimar.

Miruță cere demiterea conducerii Metrorex

„Dacă tot am ajuns să ne uităm în interiorul reţelei Metrorex, am decis convocarea Consiliului de Administraţie al Metrorex, prin Adunarea Generală a Acţionarilor, pentru a întrerupe contractul de mandat al doamnei director general pentru nerespectarea indicatorilor financiari negociaţi cu ministerul, acceptaţi, dar nerealizaţi. Asta ar fi trebuit să se întâmple de când au fost observaţi că nu sunt realizaţi”, a mai afirmat Miruță.

Călătoria cu metroul nu se mai scumpește

„Dacă acum câteva zile auzeam că toate lucrurile astea care au condus la mărirea prețului biletului de metrou au fost explicate ca fiind un ghinion (referire la declarația fostului ministru PSD al Transporturilor – n.red.), astăzi e vremea să mai vină și norocul. Am aici ordinul de ministru care întrerupe începând de poimâine creșterea de la cinci la șapte lei a biletului de metrou, pe care îl semnez și care va pleca spre Monitorul Oficial”, a anunțat ministrul USR.

Un ordin pentru scumpire fusese semnat de ministrul PSD Ciprian Șerban, în ultima zi de mandat, după ce PSD a decis să se retragă din Guvernul Bolojan.