Piața imobiliară din România, între taxe mai mari și lipsa unui cadru predictibil

1 minut de citit Publicat la 16:19 20 Mai 2026 Modificat la 16:19 20 Mai 2026

Piața s-a confruntat în ultima perioadă cu noi provocări generate tocmai de lipsa de stabilitate legislativă și politică. Foto: Getty Images

Creșterea fiscalității afectează piața imobiliară din România și accesul la locuințe, în special pentru tineri. În același timp, cumpărătorii sunt tot mai atenți la ceea ce aleg: nu mai caută doar apartamente, ci și acces la infrastructură, siguranță și calitatea vieții. Nu cresc doar prețurile, ci și standardele de calitate cerute de clienți.

Antena 3 CNN, alături de platforma Homezz, a încheiat conferința „Piața imobiliară din România: de la promisiuni la reguli, încredere și capital”, eveniment dedicat provocărilor și perspectivelor din sectorul imobiliar. Dezbaterile au adus în prim-plan problemele legate de predictibilitate, fiscalitate, urbanism și parteneriatele dintre stat și mediul privat.

La finalul conferinței, Gabriel Voicu a declarat că principala concluzie rămasă după această ediție este nevoia urgentă de predictibilitate în toate domeniile care influențează piața imobiliară.

„Au fost niște discuții extraordinare. De la ultima ediție și până astăzi am rămas cu aceeași dorință din partea tuturor celor prezenți aici: predictibilitate. Însă predictibilitatea nu are o singură fațetă. Vorbim despre predictibilitate legislativă, financiară, urbanistică și așa mai departe”, a explicat Gabriel Voicu.

Acesta a subliniat că piața s-a confruntat în ultima perioadă cu noi provocări generate tocmai de lipsa de stabilitate legislativă și politică.

„Din nefericire, ne-am confruntat din nou cu provocări venite exact din această zonă a lipsei de predictibilitate. Mă refer la partea legislativă și la așa-numita ”Lege Nordis”. Nu spun că este o lege care nu este binevenită, mai ales pentru dezvoltatorii serioși, cu experiență de peste 20 de ani în piață, ci problema este modul în care această lege a fost aplicată în contextul instabilității politice”, a precizat reprezentantul SVN Romania.

Gabriel Voicu a criticat și schimbările fiscale, în special majorarea TVA-ului pentru locuințe.

„Ca să nu mai vorbim despre creșterea TVA de la 9% la 21%. Această lipsă de predictibilitate a fost din nou una dintre temele centrale ale conferinței”, a afirmat el.

Potrivit acestuia, una dintre soluțiile discutate în cadrul evenimentului a fost dezvoltarea parteneriatelor public-private, însă implementarea lor este îngreunată de lipsa unui cadru legislativ clar.

„Parteneriatele public-private par să fie un deziderat atât pentru mediul privat, cât și pentru autorități. Însă ne lipsește cadrul legislativ care să ne pună efectiv la aceeași masă”, a concluzionat Gabriel Voicu.