"Europa va răspunde”, avertizează Ursula von der Leyen după panica provocată de dronele rusești în țările baltice

Publicat la 16:52 20 Mai 2026 Modificat la 18:05 20 Mai 2026

Ursula von der Leyen: "Rusia și Belarus poartă responsabilitatea directă pentru dronele care pun în pericol viața și securitatea oamenilor". Foto: Getty Images

Panica provocată de drone a cuprins Lituania miercuri, după ce spațiul aerian din Vilnius a fost închis din cauza unei presupuse incursiuni a unei drone, blocând zborurile și determinând evacuarea liderilor de rang înalt. Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a declarat că astfel de amenințări sunt inacceptabile - și promite că “Europa va răspunde”, potrivit Euronews.

De la începutul lunii, au avut loc șase incursiuni raportate sau suspectate de drone în spațiul aerian baltic și finlandez de la începutul lunii, provocând panică în țările europene din apropierea frontierei cu Rusia - precum și pentru aliații acestora.

Avertismentul de miercuri din Vilnius a durat aproximativ o oră, dar a dus la închiderea aeroportului țării, evacuarea parlamentului lituanian și a președintelui Gitanas Nausėda și a prim-ministrului Inga Ruginienė, care au fost duși în adăposturi.

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a declarat într-o postare pe X în urma incidentului că „amenințările publice ale Rusiei împotriva statelor baltice sunt complet inacceptabile”.

„Rusia și Belarus poartă responsabilitatea directă pentru dronele care pun în pericol viața și securitatea oamenilor de pe flancul nostru estic. Europa va răspunde cu unitate și putere.”

Comentariile au fost un răspuns la o scrisoare difuzată miercuri de 15 membri baltici ai Parlamentului European care au îndemnat-o pe von der Leyen să condamne acțiunile Rusiei.

„Provocările continue, deschise, periculoase și amenințătoare ale Rusiei împotriva statelor baltice” au „atins un punct critic”, se arată în scrisoare, adăugând că eurodeputații baltici cer Rusiei să oprească aceste acțiuni „imediat”.

Prim-ministrul polonez Donald Tusk a declarat miercuri de la Varșovia că aceste incidente sunt o „provocare coordonată” și „nu ne putem preface că nu se întâmplă nimic”.

Aproximativ 20 de drone au intrat în spațiul aerian polonez în septembrie anul trecut, într-un incident pe care Tusk l-a etichetat la acea vreme drept o „amenințare directă”, dând vina în mod direct președintelui rus Vladimir Putin.

Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a declarat că recenta serie de incidente cu drone este rezultatul invaziei „nepăsătoare, ilegală și la scară largă” a Ucrainei de către Rusia din 2022 - lăudând în același timp eforturile avioanelor de vânătoare ale alianței care au răspuns prompt.

Unele dintre drone sunt de origine ucraineană, dar se crede că au fost deviate de Rusia deasupra spațiului aerian baltic pentru a semăna haos.

Comisarul european pentru apărare, Andrius Kubilius, a declarat marți, în urma unui incident cu drone în Letonia, că Rusia testează noi „forme” de presiune asupra țărilor de pe flancul estic - cu scopul de a „speria oamenii din regiune”.

„Răspunsul nostru: o creștere suplimentară a cheltuielilor pentru apărare națională; o creștere suplimentară a sprijinului UE pentru Flancul Estic; un sprijin mai puternic pentru Ucraina, astfel încât Ucraina să învingă”, a scris el pe X.

Un avion militar românesc care face parte dintr-o misiune NATO a doborât marți o dronă aflată în spațiul aerian al Estoniei, a declarat ministrul Apărării din această țară, Hanno Pevkur, potrivit Reuters și Delfi.