A doua decizie în instanță anulează concedierile din administrația locală, decise de Guvernul Bolojan

1 minut de citit Publicat la 16:22 20 Mai 2026 Modificat la 16:32 20 Mai 2026

Și tribunalul Vrancea suspendă concedierile din primării. FOTO: Colaj Agerpres,

Tribunalul Vrancea a suspendat aplicarea ordinului emis de prefectul județului privind reducerea numărului de posturi din primării. Măsura era bazată pe ordonanța Guvernului condus de Ilie Bolojan referitoare la reducerile de personal din administrația locală.

“Admite cererea de suspendare. Dispune suspendarea executării Ordinului Prefectului Judeţului Vrancea nr. 132/16.03.2026 până la soluţionarea în fond a acţiunii în anulare, conform art. 15 alin. 4 din Legea nr. 554/2004. Pune în vedere reclamantului că în cazul neintroducerii acţiunii în anulare în termen de 60 de zile de la introducerea prezentei cereri de suspendare, măsura suspendării actului administrativ dispusă prin prezenta hotărâre încetează de drept şi fără nicio formalitate. Ia act că nu s-au solicitat cheltuieli de judecată. Executorie. Cu drept de recurs în termen de 5 de zile de la comunicare”, se arată în minuta ședinței.

Pe data de 8 mai, o măsură similară a fost luată și de Tribunalul Covasna. Și atunci a fost suspendat aplicarea ordinului prefectului județului, în urma unei acțiuni inițiate de Sindicatul Național al Salariaților Comunelor și Orașelor din România (SCOR).

Procesele au început din cauza aplicării OUG nr. 7/2026, prin care toate prefecturile au fost obligate să suprapună reducerea cu 30% a numărului de posturi cu o alta anterioară, de 10%, susține sindicatul.

De asemenea, Tribunalul București a sesizat Curtea Constituțională a României privind aplicarea CASS pentru pensiile mai mari de 3.000 lei.

Potrivit unui anunț făcut de avocatul Adrian Cuculis, Tribunalul București – Secția a VIII-a Conflicte de Muncă și Asigurări Sociale a admis cererea de sesizare a Curții Constituționale a României (CCR) cu privire la constituționalitatea contribuției de asigurări sociale de sănătate (CASS) aplicată pensiilor care depășesc 3.000 lei lunar.