Reforma lui Bolojan, blocată în instanță. Tribunalul Covasna suspendă concedierile din primării. Sindicat: Avem procese în toată țara

Tribunalul Covasna a suspendat aplicarea ordinului prefectului județului Covasna privind stabilirea numărului maxim de posturi din primării, în aplicarea OUG nr. 7/2026, anunță Sindicatul Național al Salariaților Comunelor și Orașelor din România (SCOR), cel care a inițiat procesul. Hotărârea nu este definitivă, dar este executorie. Președintele Sindicatului Național SCOR, Dan Cârlan, a declarat vineri, la Antena 3 CNN, că sunt deschise procese în toată țara pe acest subiect.

“Suntem la începutul unui drum lung, la capătul căruia noi suntem încredințați că vom obține anularea tuturor ordinelor prefectului din țară, prin care, dincolo de acel 30% extrem de dureros pe care l-a stabilit ordonanța 7 ca procent de desființări de posturi în administrația locală, prin abuz și prin adăugare la lege, în fiecare județ, numărul posturilor desființate a fost cu mult mai mare.

Am ajuns în situația în care zeci de primării din țara asta au ajuns ca numărul de posturi să fie corespunzător numărului de locuri dintr-o Dacie.

Așa ceva nu este admisibil. Este o demolare pur și simplu a capacității administrative administrației publice locale.

Noi am contestat în toate județele ordinele prefectului, simultan am depus cereri de suspendare, suntem la primele pronunțări“, a declarat Dan Cârlan.

“Astăzi, 7 mai 2026, în dosarul nr. 377/119/2026, Tribunalul Covasna a admis cererea Sindicatului Național SCOR (în numele membrilor săi, dar și în interes public, în calitate de organism social interesat) și a Asociației Comunelor din România (în interesul public al comunelor din România, în calitate de organism social interesat), dispunând suspendarea Ordinului Prefectului județului Covasna nr. 52/12 martie 2026, prin care s-a stabilit și comunicat numărul maxim de posturi pentru fiecare primărie din județul Covasna, în aplicarea “reformei” din administrația publică locală prevăzute de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 7/2026, prin tăierea a 30% din posturi“, a anunțat SCOR, pe site-ul său.

Suspendarea este executorie de drept, până la soluționarea pe fond de către instanța competentă de contencios administrativ a cererii de anulare a aceluiași ordin al prefectului.

Procesul a început din cauza aplicării OUG nr. 7/2026, prin care toate prefecturile au fost obligate să suprapună reducerea cu 30% a numărului de posturi cu o alta anterioară, de 10%, susține sindicatul.

Potrivit SCOR, în plus, s-a refuzat pur și simplu aplicarea altei dispoziții exprese – Art. X punctul 4 din OUG nr. 7/2026, care protejează primăriile comunelor de reducerea numărului de posturi sub o anumită limită critică, "clarificările" ministeriale preluate de către prefecți motivând că "OUG 7 nu precizează că aceste limite minime trebuie respectate în cursul reducerii de 30%", deși această reglementare de protecție se regăsește în însăși ordonanța care dispune tăierea posturilor cu 30%.

"În acest mod abuziv, dincolo de reducerile uriașe în sine prevăzute de Ordonanță (considerată deja neconstituțională de către Avocatul Poporului și aflată în analiză la CCR) s-au aplicat tăieri suplimentare de posturi, din pixurile prefecților, existând zeci de primării în țară cărora li s-a calculat un număr maxim de 6, 7 sau 8 posturi (inclusiv primarul, viceprimarul și secretarul general), acestea fiind practic demolate", conchide SCOR.