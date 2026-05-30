Sărbători importante în iunie 2026. Calendar ortodox complet

Publicat la 08:00 30 Mai 2026 Modificat la 08:21 30 Mai 2026

În tradiţia populară, luna iunie este numită "Cireşar", iar Nașterea Sfântului Ioan Botezătorul se numără printre sărbătorile importante.

Luna iunie 2026 include mai multe sărbători importante marcate cu cruce roşie în calendarul ortodox, zile în care credincioşii participă la slujbe religioase şi respectă tradiţii păstrate de generaţii. Printre cele mai importante se numără Naşterea Sfântului Ioan Botezătorul şi sărbătoarea Sfinţilor Apostoli Petru şi Pavel, zi în care sute de mii de români îşi aniversează onomastica.

Sărbători cu cruce roşie în iunie 2026

În tradiţia populară, iunie este cunoscută drept "Cireşar", perioada în care se coc cireşele şi începe vara agricolă. Numele lunii are origini latine şi este asociat zeiţei Iuno, considerată ocrotitoarea căsătoriei, motiv pentru care această perioadă este văzută ca una potrivită pentru nunţi şi uniuni de durată.

În luna iunie 2026, aceste sărbători sunt:

Sânzienele îşi au originea într-un străvechi cult solar, potrivit site-ului crestinortodox.ro. În credinţa populară se crede că, în noaptea de 23 spre 24 iunie, cerurile se deschid, iar Sânzienele sau Drăgaicele, personaje mitice ale nopţii, apar în cete, de regulă în număr impar, cântă şi dansează pe câmpuri. Sărbătoarea este asociată Soarelui, dragostei, fertilităţii şi poftei de viaţă.

Sărbătoarea este numită Sânziene în Oltenia, Banat, Transilvania și Moldova nordică și Drăgaică – în Muntenia, Dobrogea și Moldova sudică.

Denumirea sărbătorii provine, cel mai probabil, de la zeiţa silvestră Santa Diana, dar Sânzienelor li se mai spune Frumoasele, Zânele sau Drăgaicele. În mitologia românească, sunt cunoscute şi sub alte denumiri, precum: Dânse, Vâlve, Iezme, Irodiade, Nagode, Vântoase, Zâne, Domniţe, Măiastre, Împărătesele Văzduhului şi încă multe altele, în funcţie de regiune. Considerate a fi nişte femei frumoase, Sânzienele înzestrează plantele cu puteri vindecătoare, împart rod holdelor şi femeilor căsătorite, înmulţesc păsările şi animalele, tămăduiesc bolile şi suferinţele oamenilor, apără semănăturile de grindină şi de vijelii. Ele sunt zâne bune, dar, atunci când oamenii le nesocotesc, pot deveni şi forţe distructive.

În această zi în care Biserica Ortodoxă îi prăznuieşti pe Sfinţii Petru şi Pavel se poate rosti o rugăciune puternică, despre care tradiţia populară spune că dezleagă farmace şi blesteme până la al nouălea neam.

Care sunt sărbătorile cu cruce neagră

Pe lângă sărbătorile marcate cu cruce roşie, luna iunie 2026 cuprinde şi o serie de zile cu cruce neagră în calendarul ortodox, dedicate unor sfinţi şi evenimente religioase mai puţin solemne, dar păstrate în rânduiala bisericească. Acestea sunt prăznuite prin slujbe obişnuite şi amintesc de numeroase figuri importante ale tradiţiei creştine, respectate în comunităţile ortodoxe.

Calendar ortodox complet

Calendarul ortodox din iunie 2026 oferă o imagine completă a tuturor zilelor de prăznuire, de la sărbători importante până la comemorări ale sfinţilor, marcând ritmul spiritual al lunii, iar mai jos este lista completă a sărbătorilor. 1 iunie (luni) – Lunea Sfântului Duh/A doua zi de Rusalii;

2 iunie (marţi) – Sfântul Ioan cel Nou de la Suceava;

4 iunie (joi) – Sfinţii Zotic, Atal, Camasis şi Filip de la Niculiţel;

5 iunie (vineri) – Sfânta Cuvioasă Elisabeta de la Pasărea; Sfântul Mucenic Dorotei, episcopul Tirului;

8 iunie (luni) – Inceputul Postului Sfintilor Apostoli Petru şi Pavel; Aducerea moaştelor Sfântului Teodor Stratilat;

15 iunie (luni) – Sfântul Proroc Amos;

16 iunie (marţi) – Sfântul Ierarh Martir Neofit Cretanul; Sfântul Tihon;

22 iunie (luni) – Sfantul Grigorie Dascalul, Sfantul Mucenic Eusebie;

24 iunie (miercuri) – Nașterea Sfântului Ioan Botezătorul (Sânzienele sau Drăgaica);

29 iunie (luni) – Sfinții Apostoli Petru și Pavel;

30 iunie (marţi) – Soborul celor 12 Apostoli; Sfântul Ierarh Ghelasie de la Ramet.

Luna iunie 2026 aduce un calendar religios bogat, cu o succesiune de momente de rugăciune şi tradiţii păstrate în timp, care continuă să structureze viaţa spirituală a credincioşilor ortodocşi şi să fie respectate în comunităţile din România.

