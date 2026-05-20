Nume sărbătorite de Sf. Constantin şi Elena. Cui îi urăm "La mulţi ani" pe 21 mai

3 minute de citit Publicat la 08:00 20 Mai 2026 Modificat la 08:00 20 Mai 2026

Împărăteasa Elena, mama Sf. Constantin, este cea care a descoperit crucea pe care a fost răstignit Hristos, pe dealul Golgotei. Sursa colaj foto: basilica.ro

Creștinii ortodocși îi prăznuiesc joi, 21 mai, pe Sfinții Împărați Constantin și Elena, două dintre cele mai importante figuri ale creștinismului. Sărbătoarea este marcată cu cruce roșie în calendarul ortodox şi este recomandat să se evite activitățile gospodărești solicitante, precum spălatul rufelor, curățenia generală sau munca la câmp. În această zi, peste 1,5 milioane de români își serbează onomastica, purtând nume derivate din Constantin și Elena. Lista cu persoane cărora li se pot adresa urări de "La mulți ani" pe 21 mai este destul de lungă.

Cine au fost Sfinții Împăraţi Constantin și Elena

Sfântul Constantin cel Mare (272–337 d.Hr.) a fost primul împărat roman care a adoptat creștinismul, având un rol esențial în afirmarea publică a noii religii. Prin Edictul de la Milano, emis în anul 313, el a acordat libertate de cult creștinilor și a pus capăt persecuțiilor religioase din Imperiul Roman.

Tot în timpul domniei sale, convocarea Primului Sinod Ecumenic de la Niceea, în anul 325, sub patronaj imperial, a reprezentat un moment decisiv în definirea și unificarea doctrinei creștine. În același spirit, Sfântul Constantin a adoptat și legi inspirate din credința creștină, menite să protejeze demnitatea persoanei umane și a familiei, conform basilica.ro.

Sfânta Împărăteasă Elena, mama sa, este venerată pentru contribuția importantă la consolidarea credinței creștine. Potrivit tradiției, în timpul unui pelerinaj la Ierusalim, ea ar fi descoperit lemnul Sfintei Cruci și a sprijinit construirea unor lăcașuri de cult de mare importanță, printre care și Biserica Sfântului Mormânt.

Datele transmise de Direcția Generală pentru Evidența Persoanelor din cadrul Ministerului Afacerilor Interne arată că 1.514.907 români poartă numele Sfinților Constantin și Elena și derivate.

Lista completă de nume sărbătorite pe 21 mai

Numele "Constantin" își are originea în latinescul "constans, constantis", cu semnificațiile de "statornic", "ferm" sau "hotărât". La rândul său, "Elena" provine din forma greacă veche "Helene" și este asociat fie cu "helane", care se traduce prin "torță", "foc sacru", fie cu "hele", în sensul de "lumina arzătoare a Soarelui".

Derivate ale numelui Constantin: Costea, Costel, Costache, Costin, Costina, Codin, Codina, Codruț, Constanța, Constantiu, Costandin, Costandina, Constantina, Dinu, Dina, Tinu, Tina, Costeluș, Costelică, Costică, Costas, Tică, Ticu, Titișor, Titel, Titeluș, Titi, Dinicu, Dinică, Tinuț, Tinel, Tanța, Tănțică, Tanți.

Derivate ale numelui Elena: Elina, Eleni, Elenca, Ela, Eli, Eleonora, Helena, Helene, Helenca, Heleni, Helinca, Ilina, Ilinca, Ileana, Ilenuța, Ilenuș, Ilinuța, Leana, Lenuța, Lenuș, Lenușa, Leanca, Lena, Leni, Lina, Nora, Nuța, Nuți, Nuțică, Nuțișor.

Mesaje frumoase de Sfinții Împărați Constantin și Elena

De ziua Sfinților Împărați Constantin și Elena, una dintre cele mai importante sărbători din calendarul ortodox, cei care își serbează onomastica primesc, de regulă, gânduri bune și urări de "La mulți ani".

În continuare, am selectat câteva mesaje frumoase pe care le poți trimite celor dragi în această zi specială:

Să ai parte de cât de multă fericire îți poate cuprinde inima, de cât de multe zâmbete îți poate dărui o zi și de toate binecuvântările pe care ți le poate aduce viața. La mulți ani Constantin / Costică / Costel / Costin / Costi / Costinel / Costeluș / Elena / Ileana / Leana / Lena / Nuți / Lenuța!

La mulți ani sănătoşi! Sfinții Constantin și Elena să te călăuzească mereu!

Această zi specială să îți deschidă poarta unui viitor plin de succese, Dumnezeu să-ți dea un curcubeu la fiecare furtună, un zâmbet la fiecare lacrimă, sănătate, împliniri și multă iubire! La mulți ani!

De ziua numelui tău, îți doresc tot binele din lume, noroc, fericire și sănătate și să ți se îndeplinească toate dorințele pe care o să ți le pui. La mulți ani!

Un cer albastru fără nori, / În calea ta să fie, / Să ai în viață numai flori, / Nnoroc și bucurie! La mulți ani cu sens!

Sfântul căruia îi purtați numele să vă ocrotească în fiecare zi, să vă aducă liniște și pace și să nu lase ca speranța să se stingă din sufletul dumneavoastră. La mulți ani cu împliniri și momente frumoase în viitor!

Să ne trăiești, Elena / Lenuța / Costică / Costel / Nuți / Costi / Ileana, ani mulți și buni, norocul să-ți dea ghes mereu, minuni, orice dorință-ți pui să se împlinească, iar anii care trec să te întinerească!

E o zi când sufletul învinge orice urmă de tristețe, când tot ce a fost greu ți se pare ușor. La mulți ani cu sănătate şi împliniri!

Sfinții Împăraţi Constantin și Elena, care te protejează, să îți aducă mult noroc, fericire și împliniri. Să ai o zi minunată!

Cineva acolo, Sus, te iubește. Cineva aici, jos, te apreciază enorm. La mulți ani cu sănătate şi multe visuri îndeplinite!