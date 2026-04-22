Moaștele Sfântului Gheorghe au ajuns în România. Sute de credincioși stau deja la coadă, la Mănăstirea Pantocrator din Teleorman

Racla cu moaștele Sfântului Gheorghe ajung miercuri în România de la Muntele Athos, la Mănăstirea Pantocrator din județul Teleorman, cu ocazia zilei de prăznuire a sfântului, pe 23 aprilie. Sute de credincioși s-au așezat deja la coadă pentru a se ruga.

Este prima dată când aceste moaște ajung în România. Vor fi aduse de o delegație condusă de arhimandritul Alexios, starețul Mănăstirii Xenofont de la Muntele Athos, un lăcaș aflat sub ocrotirea Sfântului Gheorghe. Moaștele vor rămâne la Mănăstirea Pantocrator din Drăgănești-Vlașca până pe 28 aprilie, potrivit Agenției Basilica a Patriarhiei Române.

Daria Gheorghe, reporter: În jurul orei 14:30, moaștele Sfântului Mare Mucenic Gheorghe vor fi întâmpinate aici, la Mănăstirea Pantocrator din județul Teleorman. Sunt deja sute de persoane care s-au așezat aici la coadă pentru a se ruga și a se închina la aceste moaște, extrem de iubite de Biserica Ortodoxă și, totodată, foarte îndrăgite de români.

După acest moment al primirii, în jurul orei 15:15, după ce vor fi duse în altarul de vară din curtea Mănăstirii Pantocrator, moaștele vor fi purtate în procesiune în interiorul mănăstirii și vor fi așezate spre închinare, acolo unde vor rămâne până pe data de 28 aprilie.

Au fost aduse în țară și pentru că mâine știm că este o zi extrem de importantă pentru foarte mulți români care poartă numele de Gheorghe sau derivate ale acestuia. Vorbim, așadar, despre o sărbătoare foarte importantă pentru creștinii ortodocși.

Așadar, până pe 28 aprilie, toți cei care vor să ajungă aici să se închine la sfintele moaște o pot face.

Cine a fost Sfântul Gheorghe

Sfântul Gheorghe a trăit în timpul împăratului Dioclețian (284-305), fiind originar din Capadocia și mutat ulterior în Palestina. S-a înrolat în armata romană și a ajuns comandant.

În anul 303, când Dioclețian a declanșat persecuția creștinilor, tânărul comandant a ales să-și mărturisească public credința. Și-a vândut bunurile, a eliberat sclavii și a luat cuvântul în fața adunării imperiale, cerând oprirea persecuțiilor.

A fost arestat, torturat și executat prin decapitare pe 23 aprilie, în 303 după Hristos. Curajul său în fața morții a determinat mai multe convertiri, inclusiv cea a împărătesei Alexandra, soția lui Dioclețian.

Despre Mănăstirea Pantocrator

Mănăstirea Pantocrator din Drăgănești-Vlașca, închinată Sfintei Maria Magdalena, a fost ridicată pe ruinele unui fost spital din Primul Război Mondial, ulterior abandonat.

Construcția a fost inițiată de doi tineri teologi, arhimandriții Sebastian Serdaru și Serafim Baciu, care au demarat lucrările în 2012 cu economii proprii și donații de la credincioși. Paraclisul inițial a fost sfințit în 2014, iar o biserică mai mare a fost finalizată în 2019, după ce pelerinajul anual de Duminica Mironosițelor a atras un număr tot mai mare de credincioși din toată țara.