Capul Sfântului Gheorghe va fi adus pentru prima oară în România de la Muntele Athos. Unde vor fi depuse sfintele moaște

Capul Sfântului Mare Mucenic Gheorghe, purtătorul de biruinţă, va fi adus în România de la Muntele Athos, de o delegaţie condusă de Arhimandritul Alexios, cu ocazia hramului Mănăstirii Pantocrator din judeţul Teleorman.

Aflate pentru prima dată în România, sfintele moaşte se vor afla la mănăstirea din Teleorman în perioada 22 - 28 aprilie, informează Agenţia Basilica a Patriarhiei Române, potrivit Agerpres.

Săptămâna aceasta, reprezentanţi ai mănăstirii şi ai Episcopiei Alexandriei şi Teleormanului vor merge la Mănăstirea athonită Xenofont pentru a definitiva detaliile pelerinajului cu moaştele sfântului Gheorghe, care este prăznuit pe 23 aprilie.

Mănăstirea Pantocrator a ales să aducă moaştele acestui sfânt în pelerinaj deoarece sărbătoarea lui cade în preajma Duminicii Mironosiţelor, când lăcaşul o cinsteşte pe Sfânta Maria Magdalena.

"Pelerinajul din Duminica Mironosiţelor la Mănăstirea Pantocrator a devenit deja o tradiţie de 11 ani, atrăgând mii de pelerini din întreaga ţară, veniţi să se închine atât la moaştele din patrimoniul sfântului aşezământ, cât şi la moaşte aduse din toată lumea creştină", a declarat vicarul eparhial al Episcopiei Alexandriei şi Teleormanului, Arhimandritul Serafim Baciu.

În data de 26 aprilie, la Mănăstirea Pantocrator din Episcopia Alexandriei şi Teleormanului este invitat să slujească IPS Pantelimon, Mitropolit de Veria, Naousa şi Kampania (Biserica Greciei).

"În contextul în care anul acesta a fost declarat de către Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române ca Anul omagial al pastoraţiei familiei creştine şi Anul comemorativ al sfintelor femei din calendar (mironosiţe, muceniţe, cuvioase, soţii şi mame), am hotărât la nivel eparhial, întrucât Mănăstirea Pantocrator este locul unde se păstrează şi un fragment din sfintele moaşte ale Sfintei Mironosiţe şi întocmai cu Apostolii Maria Magdalena, să organizăm mai multe manifestări cultural-religioase, între care şi Simpozionul de teologie cu tema Sfânta Mironosiţă Maria Magdalena, modelul de slujire al femei creştine", a anunţat părintele vicar eparhial.

Mănăstirea athonită Xenofont al cărei stareţ este Arhimandritul Alexios este pusă sub ocrotirea Sfântului Mare Mucenic Gheorghe.

Anul trecut, Mănăstirea Pantocrator a adus în România moaştele întregi ale Sfintei Împărătese Elena, care părăsesc foarte rar bazilica veneţiană în care sunt păstrate.