Cine a investit în bitcoin astă toamnă e mai sărac cu 50%. Criptomoneda marchează cinci luni de pierderi consecutive

Bitcoin a marcat în februarie cinci luni consecutive de pierdere și o depreciere a valori cu 48% față de vârful din octombrie 2025. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursă foto: Getty Images

Bitcoin a încheiat luna februarie în scădere cu 15%, marcând cinci luni consecutive de pierderi și o scădere de 48% față de maximul istoric de 126.500 de dolari atins în octombrie 2025, arată analiza unei cunoscute platforme de tranzacționare, citată luni de Agerpres.

Potrivit lui Simon Peters, analistul platformei eToro pentru piața criptoactivelor, 2026 este primul an în istoria bitcoin când lunile ianuarie și februarie se încheie cu scăderi consecutive.

"Martie a început deja cu stângul, pe fondul tensiunilor crescânde din Orientul Mijlociu, care au declanșat o fugă de activele riscante. Dacă martie se va încheia, de asemenea, cu o scădere, ar însemna șase luni consecutive de scăderi și ar fi a doua oară când acest lucru se întâmplă în istoria bitcoin", a subliniat acest specialist.

El a mai indicat alți factori care ar putea influența evoluția pe termen scurt a criptomonedei.

Astfel, pe lângă desfășurarea războiului din Orientul Mijlociu, săptămâna aceasta sunt așteptate o serie de date economice din SUA: datele PMI (indexul managerilor de achiziții) pentru sectorul manufacturier și servicii, datele ADP privind variația ocupării forței de muncă și, de asemenea, informațiile privind salariile din sectorul non-agricol și rata șomajului.

În plus, următoarea ședință a Rezervei Federale din SUA, Fed, va avea loc la sfârșitul acestei luni, iar cifrele evocate mai sus ar putea avea o influență semnificativă asupra evoluției ratelor dobânzilor, consideră analistul.

"Deocamdată, piața prognozează că Fed va menține ratele dobânzilor. Totuși, datele favorabile ar putea înclina balanța către o reducere a acestora, ceea ce ar putea oferi un impuls mult așteptat prețurilor criptoactivelor", a explicat el.

Alte active digitale și-au crescut valoarea în ultimele zile

În zona altor active cripto, NEAR a crescut cu 17% săptămâna trecută, de la 1,009 dolari la 1,184 dolari, după încheierea evenimentului NEARCON 2026 în San Francisco, unde au fost lansate o serie de produse AI și actualizări de rețea.

Cele mai notabile lansări au fost aplicația Near.com Super-App, care va permite utilizatorilor să gestioneze conturi pe mai mult de 35 de blockchain-uri printr-o singură interfață, fără nicio punte manuală, și "Confidential Intents", un layer de execuție a confidențialității pentru protocolul NEAR, conceput pentru a proteja detaliile tranzacțiilor cross-chain de ochii publicului.

DOT a înregistrat, de asemenea, o creștere cu 17% în ultima săptămână.

Potrivit specialiștilor, creșterea vine în anticiparea unei reduceri majore a ofertei pe 14 martie.

Concret, emisiunea anuală de noi tokenuri DOT va scădea cu peste 50%, de la aproximativ 120 de milioane de tokenuri pe an, la 55 de milioane.

Băncile mari se orientează către servicii cu active digitale

Citibank, una dintre cele mai mari instituții bancare din Statele Unite, a anunțat săptămâna trecută planuri de integrare a bitcoin în sistemele sale bancare tradiționale.

La evenimentul Strategy World desfășurat în Las Vegas, Nisha Surendran, șefa Departamentului de dezvoltare a custodiei activelor digitale din cadrul Citibank, a anunțat că obiectivul este de a face bitcoinul "bancabil".

Noile produse vor include furnizarea de servicii de custodie de nivel instituțional pentru bitcoin real, în loc să ofere doar expunere prin instrumente terțe, cum ar fi fondurile tranzacționate la bursă.

De asemenea, banca intenționează să extindă la deținerile de bitcoin fluxurile fiscale de raportare și de conformitate utilizate în prezent pentru activele tradiționale.

"Anunțul făcut plasează Citi pe o listă tot mai mare de instituții financiare majore din SUA care trec la oferirea de servicii de cripto clienților lor, cum ar fi Morgan Stanley. Deși Surendran nu a dat o dată exactă de lansare, analiștii se așteaptă ca serviciul să devină operațional în acest an. Citi nu a publicat încă detalii despre structurile de comisioane sau cerințele pentru accesul la serviciu", punctează analistul Simon Peters.

În Marea Britanie, Bloomberg a relatat că Barclays explorează posibilitatea construirii unei platforme blockchain pentru a gestiona plățile cu stablecoins și depozitele tokenizate, deși discuțiile cu furnizorii de tehnologie sunt considerate preliminare, iar banca nu a anunțat public niciun plan de lansare.