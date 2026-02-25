Minatul de Bitcoin nu mai rentează. Specialist: investițiile în această criptomonedă nu mai sunt profitabile

23:04 25 Feb 2026

Mineritul Bitcoin a scăzut sub pragul de rentabilitate în vreme ce valoarea în dolari a criptomonedei a atins noi valori minime. Foto: Getty Images

Majoritatea celor care minează Bitcoin nu mai fac profit cu operațiunile bazate pe aceste active digitale, deoarece criptomoneda emblematică și-a accentuat devalorizarea, relatează CNBC, care citează analiștii Rosenblatt.

Bitcoin a fost tranzacționat ultima dată la 64.143,00 de dolari, în scădere cu aproximativ 26% de la începutul anului.

Marți, criptomoneda a căzut sub pragul de 63.000 de dolari, ajungând aproape de cel mai coborât nivel din ultimele două săptămâni.

Ultimele scăderi adâncesc riscurile pentru majoritatea celor ce minează de Bitcoin, au subliniat analiștii Rosenblatt.

Analist: Mineritul de Bitcoin a scăzut sub pragul de rentabilitate

„Cu veniturile din minat ajunse în prezent sub 3 cenți (per terahash pe secundă, TH/s), acestea au atins niveluri neprofitabile pentru toate operațiunile, cu excepția celor mai eficiente dintre ele”, a indicat analistul Chris Brendler într-un mesaj către clienți.

Minarea criptomonedelor este procesul consumator de energie de a dobândi tokenuri - în acest caz, bitcoini - prin verificarea tranzacțiilor digitale pe o rețea de calculatoare.

Prețul per terahash al bitcoinului se referă la veniturile generate de cei ce minează această criptomonedă.

Pe măsură ce bitcoinul este afectat, la fel a scăzut și prețul hash al rețelei sale, lăsându-i pe mineri fără aproape nimic pentru munca lor.

CNBC remarcă faptul că prețul hash al Bitcoinului a coborât cu aproximativ 30% în ultimele trei luni, aproximativ în linie cu scăderea valorii în dolari a acestui activ conform datelor de la Hashrate Index.

Prețul hash-ului pentru Bitcoin oscila ultima dată în jurul valorii de 28 de dolari per terahash / secundă pe zi, conform Hashrate Index.

„Economia mineritului de Bitcoin a mers din rău în mai rău”, a punctat analistul Brendler în nota către clienți.

Sfatul analiștilor pentru minerii de Bitcoin: Treceți la HPC

„Prețurile hash record care au pus presiune pe previziunile noastre privind câștigurile în decembrie anul trecut par acum de invidiat, în comparație cu situația din prezent”, a adăugat el.

Drept urmare, mai multe firme de minerit criptomonede sunt atrase mai adânc în zona roșie.

Bitmine Immersion Technologies a scăzut cu 29% în acest început de 2026, în timp ce MARA Holdings și CleanSpark au scăzut cu 13%, intrând pe un palier constant.

Alții se orientează deja către o afacere alternativă care i-ar putea ajuta să depășească pierderile.

De exemplu, Cipher Mining și TeraWulf sunt două nume care își recalibrează operațiunile centrate pe bitcoin pentru a rula sisteme de calcul de înaltă performanță pentru procesarea datelor și rezolvarea calculelor complexe la viteze mari.

„Având în vedere că economia HPC (High Performance Computing) continuă să se îmbunătățească pe fondul creșterii cererii din partea hiperscalatorilor, credem că toți minerii ar trebui să treacă de la BTC la HPC, dacă este posibil”, a conchis analistul Rosenblatt.