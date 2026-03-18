De ce tot mai mulți tineri fac cancer de colon. În unele țări, a devenit principala cauză de deces oncologic la pacienți sub 50 de ani

2 minute de citit Publicat la 23:30 18 Mar 2026 Modificat la 23:30 18 Mar 2026

Cancerul de colon afectează tot mai mulți tineri. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Getty Images

Cancerul de colon, considerat mult timp o boală specifică vârstelor înaintate, afectează tot mai multe persoane sub 50 de ani. În prezent, această formă de cancer a devenit principala cauză de deces oncologic în rândul tinerilor din SUA, potrivit analizelor recente, transmite Live Science.

Această tendință îngrijorătoare ridică o întrebare esențială: de ce crește incidența în rândul tinerilor?

Creșterea cazurilor de cancer de colon în rândul tinerilor nu are o singură cauză. Este rezultatul unei combinații de factori: diagnostic tardiv, schimbări de stil de viață și mecanisme biologice încă insuficient înțelese, precum rigiditatea țesutului colonului.

Diagnosticul tardiv – o problemă majoră

Unul dintre factorii principali nu ține neapărat de apariția bolii, ci de momentul în care este descoperită. Mulți tineri ignoră simptomele timpurii – cum ar fi sângerările rectale sau modificările tranzitului intestinal – considerându-le minore sau legate de stres.

În lipsa screeningului de rutină la aceste vârste, boala este adesea diagnosticată în stadii avansate, ceea ce reduce șansele de supraviețuire.

Schimbări de stil de viață și factori de mediu

Mulți cercetători caută răspunsuri în schimbările din alimentație. Consumul crescut de alimente procesate, carne procesată și produse ambalate în plastic sunt posibili factori contributivi, deși acest lucru nu este încă demonstrat.

Deși cauzele exacte nu sunt pe deplin înțelese, cercetătorii indică o serie de factori legați de stilul de viață modern:

alimentație dezechilibrată

sedentarism

expuneri de mediu

Aceste schimbări sunt considerate parte a unui „efect de cohortă” – adică generațiile mai tinere au fost expuse la riscuri diferite față de cele anterioare.

Un indiciu neașteptat: rigiditatea țesutului colonului

Un studiu recent aduce o perspectivă nouă asupra fenomenului. Cercetătorii au descoperit că pacienții tineri cu cancer colorectal au un țesut al colonului semnificativ mai rigid decât cei vârstnici.

Această rigiditate, observată atât în tumoră, cât și în țesutul sănătos din jur, poate favoriza dezvoltarea și progresia cancerului. Practic, nu doar factorii externi contează, ci și proprietățile fizice ale țesuturilor, care pot crea un mediu propice pentru tumori.

O creștere constantă în ultimele decenii

Datele arată că fenomenul nu este unul recent, ci se accentuează de zeci de ani. Din anii ’90, incidența cancerului colorectal la persoanele sub 50 de ani este în continuă creștere, în timp ce la populația mai vârstnică a scăzut.

În același timp, mortalitatea în rândul tinerilor a urcat constant, transformând această boală într-o problemă majoră de sănătate publică.

Experții nu sunt încă siguri de ce cancerul colorectal a crescut în rândul persoanelor tinere, dar Rebecca Siegel, epidemiolog și director senior al cercetării privind supravegherea cancerului la American Cancer Society și autor principal al celei mai recente analize, a declarat, pentru The Guardian, că acesta este un exemplu al „efectului cohortei de naștere”.

Faptul că persoanele născute după anii 1950 se confruntă cu un risc mai ridicat „ne spune că a existat o anumită expunere, un anumit factor de risc introdus la mijlocul secolului XX, care ne crește riscul de a dezvolta această boală”, a declarat Siegel, „iar acest risc crește tot mai mult cu fiecare generație care urmează”.

Lipsa screeningului precoce

Un alt factor important este faptul că screeningul începe, de regulă, după vârsta de 45 de ani. Astfel, mulți tineri nu sunt testați preventiv, iar boala rămâne nedetectată până în faze avansate.