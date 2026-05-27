Concursul CECCAR pentru liceeni, la cea de-a cincea ediție. Elevii își testează cunoștințele în educație financiar-contabilă

2 minute de citit Publicat la 12:31 27 Mai 2026 Modificat la 12:31 27 Mai 2026

Deschiderea oficială a etapei naționale a Concursului de cultură și educație financiar-contabilă aduce în prim-plan elevii pasionați și bine pregătiți, gata să își demonstreze cunoștințele și performanțele în economie. Competiția pune accent pe excelență și pe dezvoltarea unor competențe esențiale pentru viitor în domeniul contabilității.

85 de elevi din 40 de județe și din Municipiul București participă la etapa națională a Concursului unde își pun la încercare cunoștințele și competențele dobândite în domeniul economic.

„Acest concurs are două componente, o componentă teoretică, într-un test grilă cu 30 de întrebări care se vor rezolva pe parcursul unei ore, continuat apoi cu o probă practică de 2 ore, în cadrul căreia elevii au de rezolvat un studiu de caz într-un soft de contabilitate”, a declarat Ionel Florian Lixandru, inspector școlar general la Inspectoratul Școlar București.

„Este un concurs care a început acum 4 ani la inițiativa CECCAR. Am găsit înțelegere de la Ministerul Educației, pentru că era un subiect foarte la modă, educația financiară, și ne-am gândit că a implementa un concurs în rândul liceelor, care să fie și recunoscut de Ministerul Educației, care să vizeze cultura și educația financiar-contabilă, ar fi un pas care să fie atât benefic pentru elevi, cât și pentru sistem”, a adăugat Robert Şova, viitor președinte CECCAR.

Competiția contribuie la dezvoltarea abilităților elevilor și la pregătirea lor pentru viitoarea carieră în domeniul economic.

„Venim în sprijinul elevilor noștri de la liceele economice, oferindu-le acestora perspective cu privire la provocările și oportunitățile pe care viitorul le poate oferi. Vorbesc aici de perspectiva profesiei contabile, care este și va fi o meserie ce va fi afectată în mod direct de apariția inteligenței artificiale”, a mai declarat Ionel Florian Lixandru, inspector școlar general la Inspectoratul Școlar București.

Liliana Ionescu Feleagă, decanul Facultății de Contabilitate de la ASE, a adăugat că:

„Sunt foarte bucuroasă să văd că elevii de la colegiile economice din țară sunt așa interesați de contabilitate. Asta înseamnă că tinerii noștri sunt conștienți că niciun business nu există fără contabilitate. Ei își dau seama că o meserie în domeniu înseamnă posibilități de dezvoltare a carierei, un statut respectabil și posibilități de câștiguri financiare”, spune aceasta.

Elena Vlad, preşedintele Filialei CECCAR Constanța, a subliniat că elevii calificați în etapa finală se prezintă la București.

„Ministerul Educației și CECCAR au organizat acest concurs de educație financiară. Suntem la a 5-a ediție deja, a devenit tradiție pentru noi, are loc în fiecare filială, în fiecare județ, iar în principiu etapa de calificări are loc în luna aprilie. Elevii calificați în etapa finală se prezintă la București”, a mărturisit Elena Vlad.

Premiile pe care câștigătorii le vor primi includ bani și vouchere, ca o recunoaștere a muncii și rezultatelor obținute, iar câștigătorii vor fi anunțați în cadrul unei festivității de premiere, joi 28 mai.