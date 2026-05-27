Adulții fără copii ar putea fi obligați plătească taxe mai mari pe venit pentru îngrijirea vârstnicilor finanțată de stat, în Germania

1 minut de citit Publicat la 13:35 27 Mai 2026 Modificat la 13:35 27 Mai 2026

Vârstnic îngrijit la spital. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Getty Images

Potrivit unui raport al grupului media german RND, ministrul federal al Sănătății, Nina Warken, a pregătit un proiect de lege prin care adulții fără copii ar urma să plătească taxe mai mari pentru îngrijirea vârstnicilor finanțată public, transmite Deutsche Welle.

Proiectul de lege prevede ca contribuțiile adulților fără copii să crească cu 0,7% pe parcursul mai multor ani, ceea ce înseamnă că aceștia ar urma să plătească lunar 2,5% din venituri. Angajatorul lor va trebui să contribuie cu 1,8%.

Pentru adulții cu copii, ratele vor rămâne aceleași: 1,8% pentru persoanele cu un copil, 1,55% pentru cele cu doi copii și 1,3% pentru persoanele cu trei sau mai mulți copii.

Conform propunerii, toți adulții cu vârsta de peste 23 de ani care lucrează cu normă întreagă ar urma să fie afectați.

Nu este clar când Warken, membră a Uniunii Creștin-Democrate (CDU), partidul de centru-dreapta al cancelarului Friedrich Merz, va înainta proiectul către cabinet. Ministerul său anunțase inițial că va prezenta o propunere pentru reforma sistemului de îngrijire a vârstnicilor la mijlocul lunii mai.

Având o rată a natalității stagnantă de mult timp, ușor susținută de imigrație, Germania trebuie să acționeze rapid pentru a se asigura că generațiile mai în vârstă pot fi îngrijite fără a pune o povară excesivă asupra tinerilor.