Politico: Începe bătălia pe bugetul UE de 1,8 trilioane de euro. Germania și Franța vor tăieri. România conduce tabăra care se opune

4 minute de citit Publicat la 08:45 27 Mai 2026 Modificat la 08:45 27 Mai 2026

Însă un grup rival format din 16 state — inclusiv România, Italia, Spania și Polonia — se opune reducerilor propuse. FOTO: Administrația Prezidențială

Mai multe state din Uniunea Europeană, printre care Germania, Franța, Olanda și Suedia, încearcă să reducă viitorul buget multianual al UE, estimat la aproape 1,8 trilioane de euro, în timp ce un grup de 16 țări, inclusiv România, Italia și Polonia, cer menținerea sau chiar creșterea fondurilor pentru agricultură, regiunile mai sărace și pescuit. Disputa, care se intensifică înaintea negocierilor decisive din iunie, deschide o confruntare majoră între contributorii neți și statele care depind mai mult de finanțările europene, potrivit unei analize Politico.

Statele mai bogate din Uniunea Europeană, care contribuie cel mai mult la finanțarea bugetului comunitar, își intensifică eforturile pentru a reduce propunerea Bruxelles-ului privind bugetul multianual de 1.800 de miliarde de euro.

Cu doar câteva săptămâni înaintea începerii negocierilor decisive privind cifrele finale, miniștrii din nouă state contributoare nete — țările care plătesc mai mult la bugetul UE decât primesc — se reunesc pentru a organiza o campanie de opoziție față de propunere. Potrivit diplomaților din patru capitale participante, miniștrii pentru Afaceri Europene vor avea marți un mic dejun de lucru pentru a stabili strategia împotriva planului.

„Bugetul trebuie redus semnificativ”, a declarat pentru Politico ministra suedeză pentru Afaceri Europene, Jessica Rosencrantz, înaintea reuniunii. „Pur și simplu nu există spațiu pentru o creștere dramatică a contribuției Suediei sau a oricărui alt contributor net. Suedia și alte state vor transmite foarte clar acest lucru înaintea următorului Consiliu European.”

La discuții sunt așteptate, pe lângă Suedia, și Danemarca, Finlanda, Austria, Olanda, Germania, Franța, Irlanda și Belgia. Întâlnirea are loc înaintea reuniunii Consiliului Afaceri Generale de la Bruxelles, unde va fi dezbătut Cadrul Financiar Multianual al UE — bugetul pe termen lung al Uniunii.

România se opune micșorării bugetului UE

Însă un grup rival format din 16 state — inclusiv România, Italia, Spania și Polonia — se opune reducerilor propuse. Aceste țări susțin că finanțările pentru agricultură, regiunile mai sărace și pescuit trebuie majorate față de propunerea Comisiei Europene, unde aceste domenii reprezintă mai puțin de jumătate din cheltuielile totale.

„În propunerea Comisiei, politica de coeziune, Politica Agricolă Comună și Politica Comună în domeniul Pescuitului sunt singurele politici care suferă reduceri reale, în ciuda creșterii generale a dimensiunii noului buget multianual”, au transmis cele 16 state într-o declarație comună coordonată de România. Documentul este semnat de Bulgaria, Croația, Cehia, Estonia, Grecia, Ungaria, Italia, Letonia, Lituania, Malta, Polonia, Portugalia, România, Slovacia, Slovenia și Spania.

Comisia Europeană speră ca statele membre să aprobe propunerea de a cheltui până la 1.800 de miliarde de euro în perioada 2028-2034.

Incluzând rambursarea datoriilor contractate în perioada pandemiei COVID-19, cheltuielile totale ar ajunge la aproape 2.000 de miliarde de euro, adică 1,26% din venitul național combinat al tuturor statelor UE. Prin comparație, actualul buget european pentru perioada 2021-2027 reprezintă aproximativ 1,1% din PIB-ul cumulat al statelor membre.

„Trebuie să renunțăm la reflexul Bruxelles-ului de a încerca să rezolve fiecare problemă cu mai mulți bani”, a declarat ministra austriacă pentru Europa, Claudia Bauer. „Mai ales într-un moment în care multe state membre sunt obligate să facă economii și să ia decizii bugetare dificile, și Uniunea Europeană trebuie să dea dovadă de mai multă reținere.”

„Tocmai de aceea statele contributoare nete își coordonează mai strâns pozițiile”, a adăugat Bauer. „Cu o abordare comună și, acolo unde este necesar, cu linii roșii clare pentru viitorul buget al UE.”

Pe măsură ce negocierile devin tot mai tensionate, cele 16 state care susțin un buget mai mare pun presiune pe cinci țări — Germania, Suedia, Austria, Danemarca și Olanda — care beneficiază de reduceri speciale la contribuțiile lor la bugetul UE.

În declarația lor, cele 16 state cer din nou Comisiei Europene eliminarea acestor reduceri, argumentând că „nu există nicio justificare politică sau economică pentru reintroducerea lor”.

Cele 16 țări și-au arătat, de asemenea, disponibilitatea de a amâna o parte din rambursarea împrumuturilor contractate de UE în perioada pandemiei, cost estimat la 168 de miliarde de euro în următorul ciclu bugetar.

Aceste negocieri informale au loc în contextul în care, la începutul lunii iunie, este așteptată publicarea unei „NegoBox” — un document detaliat cu cifre concrete și alocări bugetare. Planul este pregătit de Cipru, țara care deține în prezent președinția rotativă a Consiliului UE pentru șase luni.

În ultimele săptămâni, Cipru a purtat discuții cu delegațiile naționale pentru a identifica liniile roșii ale fiecărui stat și ar putea prezenta noua variantă a bugetului chiar din 10 iunie, potrivit unor diplomați europeni.

Summitul Consiliului European din iunie va fi decisiv

Ulterior, planurile vor fi prezentate ambasadorilor statelor membre la Bruxelles, iar apoi vor fi discutate de președinții și premierii din întreaga Uniune Europeană, în cadrul summitului Consiliului European care începe pe 18 iunie.

Deși vor să își limiteze propriile contribuții la bugetul UE, cele nouă state contributoare nete insistă că susțin creșterea cheltuielilor pentru prioritățile strategice ale blocului, precum consolidarea securității și sprijinirea industriei europene.

„Avem nevoie de un acord rapid privind un buget multianual modern și pregătit pentru viitor, cu priorități precum competitivitatea și apărarea”, a declarat ministrul finlandez pentru Afaceri Europene, Joakim Strand. „În același timp, nivelul total al bugetului trebuie redus.”

Între timp, noul guvern al Olandei va cere Bruxelles-ului să facă „alegeri dificile” în privința noului buget, astfel încât resursele să fie direcționate acolo unde pot avea „cea mai mare valoare adăugată și cel mai mare impact la nivel european”.

Într-o scrisoare trimisă săptămâna trecută Parlamentului olandez, miniștrii de Externe și de Finanțe ai țării au transmis că vor fi necesare economii importante în domenii-cheie, inclusiv subvențiile agricole, fondurile pentru regiunile mai sărace și salariile funcționarilor europeni.