Suedia înjumătățește prețul abonamentelor de transport public, după ce a redus TVA-ul la alimente: "E cea mai gravă criză energetică"

Publicat la 08:55 27 Mai 2026

Reducerile temporare, care încep la 1 iulie, se așteaptă să coste 6,5 miliarde de coroane (699 de milioane de dolari). FOTO: Hepta

Guvernul de dreapta al Suediei a anunțat marți că a fost de acord să înjumătățească prețul abonamentelor lunare pentru transportul public în a doua jumătate a anului 2026, oferind ajutor gospodăriilor înaintea alegerilor parlamentare care vor avea loc în septembrie, potrivit Reuters.

Reducerile temporare, care încep la 1 iulie, se așteaptă să coste 6,5 miliarde de coroane (699 de milioane de dolari), a declarat ministrul educației și liderul partidului liberal, Simona Mohamsson.

Măsurile anunțate anterior, menite să atenueze consecințele războiului din Orientul Mijlociu, au inclus o reducere temporară a taxelor pe combustibil, rambursarea facturilor la electricitate pentru gospodării și sprijin pentru companiile aeriene.

„Trecem prin cea mai gravă criză energetică pe care a văzut-o vreodată lumea”, a declarat ministrul Energiei, Ebba Busch, într-o conferință de presă de marți.

Guvernul minoritar, care cooperează îndeaproape cu partidul anti-imigrație Democrații Suediei, a redus temporar din aprilie TVA-ul la alimente pentru a stimula economiile gospodăriilor.