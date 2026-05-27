Ucraina a atacat cu rachete Storm Shadow portul Sevastopol și baza aeriană din Taganrog. Drone ruseşti, folosite în regiunea Herson

Publicat la 08:46 27 Mai 2026 Modificat la 08:46 27 Mai 2026

Ucraina a atacat cu rachete Storm Shadow portul Sevastopol. Sursa colaj foto: X

Ucraina a atacat cu rachete Storm Shadow portul Sevastopol, miercuri dimineaţa, iar asupra bazei aeriene din Taganrog au folosit drone, au anunţat autorităţile din Rusia. Armata rusă a lansat mai multe drone în regiunea Herson, unde s-au înregistrat victime, dar şi pagube materiale.

Unitățile de apărare aeriană din portul Sevastopol, situat în Crimeea ocupată , au doborât peste 20 de drone ucrainene în zorii zilei de miercuri, Ucraina folosind, de asemenea, rachete Storm Shadow, a declarat guvernatorul orașului, transmite Reuters.

Conform datelor preliminare, nu au existat victime, a scris Mikhail Razvozhayev pe Telegram, adăugând că câteva clădiri, printre care un sediu regional al băncii centrale și un bloc de apartamente de opt etaje, au fost avariate în urma atacului.

The occupation administration claims that Sevastopol was also attacked by Storm Shadow missiles ? https://t.co/MJ0XMF6Ekq pic.twitter.com/JGwPGB3rQO — Shaun Pinner (@ShaunPinnerUA) May 27, 2026

Rachetele Storm Shadow sunt fabricate de un consorțiu franco-britanic. Rusia i-a convocat în trecut pe ambasadorii Marii Britanii și Franței pentru a protesta împotriva utilizării acestor arme de către Ucraina.

Separat, două persoane au fost rănite în orașul portuar Taganrog din sudul Rusiei, la est de granița cu Ucraina, după ce Rusia a doborât o rachetă miercuri dimineața, a afirmat primarul orașului Taganrog, Svetlana Kambulova.

Locals report the airbase was hit by missiles, not drones.https://t.co/Awrvmzqht2 pic.twitter.com/S7bf9lWZvw — OSINTtechnical (@Osinttechnical) May 27, 2026

În total, Rusia a doborât 140 de drone peste noapte, potrivit ministerului apărării de la Moscova, citat de agenția de știri Interfax.

Pe de altă parte, în zorii acestei dimineţi, soldaţii ruşi au atacat cu drone regiunea Herson, aflată în sud-estul Ucrainei, iar în urma bombardamentului, trei oameni au fost răniţi, relatează Ukrainska Pravda.

"Doi civili au fost răniți într-un atac cu drone asupra orașului Komyshany. Un bărbat în vârstă de 53 de ani și o femeie de 50 de ani au suferit răni provocate de explozii, traume acustice, răni provocate de șrapnel și o contuzie toracică", a transmis Administrația Militară din Herson.

Conform sursei citate, forțele ruse au lovit o mașină în districtul Dniprovskyi din Herson cu o dronă în jurul orei 06:20, rănind un bărbat în vârstă de 65 de ani.

"A fost dus la spital în stare critică. Medicii îi oferă tot tratamentul necesar", a declarat un oficial din cadrul Administrației Militare din Herson.