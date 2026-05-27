Trump se pregătește să blocheze aeroporturile așa-numitelor "orașe sanctuar", după protestele anti-ICE. Ce metropole sunt în pericol

Publicat la 09:22 27 Mai 2026

Avioane pe aeroportul La Guardian din New York. Administrația Trump ia în calcul să blocheze tranzitul de pasageri și mărfuri pe aeroporturile din orașele conduse de politicieni democrați. Foto: Getty Images

Secretarul american pentru Securitate Internă, Markwayne Mullin, a anunțat că administrația președintelui Donald Trump elaborează planuri pentru a opri procesarea mărfurilor și a călătorilor internaționali pe aeroporturile majore din SUA situate în așa-numitele "orașele sanctuar".

Este vorba de metropole conduse de primari democrați, care au refuzat să colaboreze cu guvernul federal de la Washington în implementarea măsurilor de reprimare a imigrației, relatează Agerpres, care citează Reuters.

Oprirea procesării mărfurilor și a pasagerilor pe aeroporturile din state democrate ar putea opri efectiv călătoriile aeriene și comerțul internațional în mari regiuni ale SUA , în contextul în care sunt așteptați milioane de turiști străini pentru startul Cupei Mondiale FIFA de luna viitoare, adaugă sursa citată.

Secretarul Mullin a confirmat pentru Fox News că s-a întâlnit cu oficiali ai Casei Albe și că sunt elaborate planuri în acest sens.

"Democrații locali din stânga radicală nu ne permit să ne facem treaba și să aplicăm legile federale. Nu ar trebui să procesăm zboruri internaționale către orașele lor", a adăugat el.

Săptămâna trecută, Reuters și alte companii media au relatat că Mullin le-a spus în discuții private directorilor de turism din SUA că departamentul său ar putea opta pentru oprirea procedurilor vamale și de imigrație pentru călătorii internaționali.

Departamentul de Justiție al SUA a publicat o listă cu așa-numitele orașe și state sanctuar.

Pe listă figurează multe orașe cu aeroporturi internaționale majore, între care Boston, Denver, Philadelphia, Chicago, Los Angeles, New York City, Newark, Seattle și San Francisco.

Șefii din turismul american s-au întâlnit cu oficialul care vrea să închidă aeroporturile

Asociația de Turism din SUA, care reprezintă agenții, companii aeriene importante, hoteluri și firme de închirieri de mașini, a confirmat, vineri, pentru Reuters că reprezentanții săi s-au întâlnit cu secretarul pentru Securitate Internă.

Luna trecută, acesta a lansat public pentru prima dată amenințarea cu închiderea aeroporturilor, în timpul unei dispute privind finanțarea departamentului său.

Marți, el a declarat că ideea este analizată în mod activ.

De cealaltă parte, democrații americani spun că sunt necesare reforme pentru a controla abuzurile comise de Agenția responsabilă cu aplicarea legilor privind imigrația și controlul vamal (ICE) și Autoritatea pentru vamă și protecția frontierelor (CBP).

Raidurile agenților federali au dus în ianuarie la uciderea a doi cetățeni americani la Minneapolis, declanșând ample proteste de stradă.

Responsabilii din turismul american: închiderea aeroporturilor ar avea consecințe devastatoare

Secretarul Mullin "și-a confirmat comentariile anterioare, conform cărora administrația are în vedere retragerea ofițerilor CBP de pe aeroporturile internaționale din anumite orașe sanctuar", a precizat Agenția de Turism din SUA.

Organizația a insistat asupra consecințelor devastatoare ale unei asemenea măsuri pentru industria turismului și pentru comunitățile care depind de turiștii internaționali.

Peste 50 de milioane de turiști internaționali au sosit, anul trecut, pe cele trei aeroporturi principale din New York.

Reducerea personalului vamal de pe aeroporturile principale ar perturba semnificativ operațiunile pentru transportatori, călători și fluxul de mărfuri internaționale, a avertizat, la rândul său, săptămâna trecută, Airlines for America, care reprezintă mai multe companii aeriene importante de pasageri și mărfuri.