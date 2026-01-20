Ce este ICE în SUA și cu ce se ocupă. De ce este o organizație atât de controversată

Moartea femeii de 37 de ani din Minneapolis, Renee Nicole Good, a stârnit proteste în toată SUA și a sporit controlul asupra Serviciului de Imigrare și Vamă al Statelor Unite (ICE). ICE a efectuat mii de arestări de când Trump s-a întors la Casa Albă în ianuarie 2025, adesea în locuri publice, preluând conducerea în implementarea inițiativei de deportare în masă a administrației Trump, care a fost o promisiune centrală a campaniei electorale a lui Donald Trump, scrie BBC News.
Aceste acțiuni au dus, din ce în ce mai mult, la ciocniri cu protestatarii locali care se opun modului în care funcționează agenția. ICE preia conducerea în implementarea inițiativei de deportare în masă a administrației Trump, care a fost o promisiune centrală a campaniei electorale a lui Donald Trump.
Președintele SUA a extins semnificativ ICE, bugetul și misiunea sa de la revenirea la Casa Albă. ICE aplică legile privind imigrația și desfășoară anchete privind imigrația fără acte. De asemenea, joacă un rol în îndepărtarea imigranților fără acte din SUA.
ICE a fost înființat ca parte a Legii Securității Interne din 2002, ca răspuns la atacurile teroriste din 11 septembrie 2001. Legislația a creat Departamentul pentru Securitate Internă (DHS), ICE fiind subsidiar.
Ce puteri au agenții ICE să aresteze oameni
ICE consideră că misiunea lor cuprinde atât siguranța publică, cât și securitatea națională. Cu toate acestea, puterile sale sunt diferite de cele ale unui departament de poliție local obișnuit din SUA.
Agenții săi pot opri, reține și aresta persoane pe care le suspectează că se află ilegal în SUA. Cu toate acestea, permisiunea legală de a intra într-o locuință sau în alt spațiu privat necesită un mandat judiciar semnat.
Agenții pot reține cetățeni americani în circumstanțe limitate, cum ar fi dacă o persoană interferează cu o arestare, agresează un ofițer sau ICE suspectează că persoana se află ilegal în SUA.
În ciuda acestui fapt, potrivit organizației de știri ProPublica, au existat peste 170 de incidente în primele nouă luni ale președinției lui Trump, în care agenți federali au reținut cetățeni americani împotriva voinței lor. Aceste cazuri au inclus americani pe care îi suspectau a fi imigranți fără acte.
Ce puteri are ICE pentru a folosi forța
Acțiunile de utilizare a forței de către ICE sunt guvernate de o combinație a Constituției SUA, a legislației SUA și a propriilor directive de politică ale Departamentului pentru Securitate Internă.
„Conform Constituției SUA, forțele de ordine pot folosi forța letală doar dacă persoana reprezintă un pericol grav pentru ea sau pentru alte persoane sau dacă persoana a comis o infracțiune violentă”, a declarat Chris Slobogin, directorul programului de justiție penală de la Facultatea de Drept a Universității Vanderbilt.
Însă Curtea Supremă a SUA a acordat în mod tradițional o largă clemență ofițerilor care iau decizii pe moment, fără a beneficia de retrospectivă.
O notă de politică a DHS din 2023 prevede că ofițerii federali „pot folosi forța letală numai atunci când este necesar” atunci când au „o convingere rezonabilă că subiectul unei astfel de forțe reprezintă o amenințare iminentă de moarte sau vătămare corporală gravă pentru ei înșiși sau pentru o altă persoană”.
În Minneapolis, Good a fost împușcată în timp ce se afla la volanul mașinii sale. Administrația Trump susține că agentul a acționat în autoapărare, dar oficialii locali insistă că nu a reprezentat niciun pericol.
În timpul disputei politice care a urmat morții lui Good, oficialii din Minnesota au dat în judecată administrația în încercarea de a bloca desfășurarea de agenți federali de imigrare în stat.
Unde operează ICE
De obicei, ICE operează în interiorul SUA, cu o parte din personal în străinătate. Agenția soră, Serviciul Vamal și Protecția Frontierelor al Statelor Unite (US Customs and Border Protection), patrulează din punct de vedere tehnic granițele SUA.
Însă aceste roluri au devenit din ce în ce mai neclare, pe măsură ce administrația Trump a retras agenți dintr-o serie de organizații federale de aplicare a legii pentru a participa la controlul legilor privind imigrația. Ofițerii de la Patrula de Frontieră operează din ce în ce mai mult în SUA, participând la raiduri cu ICE.
ICE și alte organizații au desfășurat sute de ofițeri în orașe precum Los Angeles, Chicago și acum Minneapolis, în parteneriat cu alte agenții federale de aplicare a legii.
Aproximativ 2.000 de agenți de la ICE și alte agenții federale au fost desfășurați la Minneapolis începând cu 14 ianuarie, au declarat oficialii pentru CBS News, partenerul american al BBC, precum și încă 800 de agenți ai Vămii și Protecției Frontierelor din SUA.
Ce se întâmplă cu persoanele reținute de ICE
Amploarea deportărilor din epoca Trump a fost semnificativă. Administrația a declarat că a deportat 650.000 de persoane. De asemenea, a precizat că 2,6 milioane de imigranți s-au „autodeportat în mod voluntar”, în urma unei campanii agresive de conștientizare publică care încurajează oamenii să părăsească țara pe cont propriu pentru a evita arestarea sau detenția.
Un imigrant care se confruntă cu ICE se poate confrunta cu o varietate de consecințe.
Uneori, o persoană este reținută temporar, apoi eliberată după interogatoriu. În alte circumstanțe, ICE va reține și transfera acea persoană într-un centru de detenție mai mare. Deși mulți imigranți continuă să lupte pentru statut legal în timp ce sunt deținuți, dacă nu reușesc, aceștia pot fi în cele din urmă deportați.
Aproximativ 65.000 de persoane se aflau în detenția ICE la 30 noiembrie 2025, conform datelor obținute de proiectul de imigrare al Transactional Records Access Clearinghouse, un compendiu de date guvernamentale de la Universitatea Syracuse.
Avocații specializați în imigrare au declarat pentru BBC că, odată ce ICE reține o persoană, uneori poate dura zile până când familiile sau avocații află unde se află.
Ce opoziție au întâmpinat agenții ICE
Multe comunități au respins acțiunile ICE și agențiile partenere, precum Patrula de Frontieră. Acum este ceva obișnuit ca locuitorii să filmeze agenții ICE în timp ce efectuează arestări. Unele întâlniri dintre ICE și public au devenit agresive sau violente.
În timpul operațiunilor ICE din Chicago, Illinois, un grup de organizații media a dat în judecată Patrula de Frontieră. Aceștia au acuzat că agenții au folosit forța necorespunzătoare împotriva jurnaliștilor, liderilor religioși și protestatarilor.
Un judecător federal a dat dreptate grupului, înainte ca o curte de apel să anuleze decizia.
Good nu este singura persoană rănită de focuri de armă în timpul unei operațiuni de aplicare a legii imigrației.
Un ofițer ICE a împușcat un bărbat venezuelean în picior în Minneapolis, la câteva zile după moartea lui Good. DHS a declarat că ofițerii federali efectuau o „oprire rutieră țintită”, iar bărbatul a fost împușcat după ce „s-a opus arestării și a agresat un ofițer”.
De asemenea, în octombrie au avut loc două incidente în Los Angeles, în care agenții au tras asupra șoferilor, a relatat Los Angeles Times. DHS a declarat că în ambele cazuri șoferii i-au amenințat pe ofițeri cu vehiculele lor.
Ofițerii ICE și alți agenți de imigrare au fost, de asemenea, criticați pentru că poartă măști în timpul desfășurării operațiunilor lor. Oficialii DHS au apărat practica, spunând că aceasta protejează agenții de doxxing sau de hărțuire.
Care este poziția americanilor în ceea ce privește ICE și deportările
Sondajele arată că americanii au o viziune complicată asupra planurilor lui Trump de aplicare a legilor privind imigrația.
Puțin peste jumătate dintre respondenți consideră că este necesar un anumit nivel de deportare, conform unui sondaj din octombrie 2025 realizat de Centrul de Cercetare Pew, o organizație non-partizană. Însă același sondaj sugerează că americanii sunt îngrijorați de metodele lui Trump.
Studiul a constatat că majoritatea adulților americani, 53%, considerau că administrația Trump face „prea mult” pentru a deporta imigranții fără acte. Aproximativ 36% au susținut această abordare.