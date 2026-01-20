Ce este ICE în SUA și cu ce se ocupă. De ce este o organizație atât de controversată

Moartea femeii de 37 de ani din Minneapolis, Renee Nicole Good, a stârnit proteste în toată SUA și a sporit controlul asupra Serviciului de Imigrare și Vamă al Statelor Unite (ICE). ICE a efectuat mii de arestări de când Trump s-a întors la Casa Albă în ianuarie 2025, adesea în locuri publice, preluând conducerea în implementarea inițiativei de deportare în masă a administrației Trump, care a fost o promisiune centrală a campaniei electorale a lui Donald Trump, scrie BBC News.

Aceste acțiuni au dus, din ce în ce mai mult, la ciocniri cu protestatarii locali care se opun modului în care funcționează agenția. ICE preia conducerea în implementarea inițiativei de deportare în masă a administrației Trump, care a fost o promisiune centrală a campaniei electorale a lui Donald Trump.

ICE a fost înființat ca parte a Legii Securității Interne din 2002, ca răspuns la atacurile teroriste din 11 septembrie 2001. Legislația a creat Departamentul pentru Securitate Internă (DHS), ICE fiind subsidiar.

Președintele SUA a extins semnificativ ICE, bugetul și misiunea sa de la revenirea la Casa Albă. ICE aplică legile privind imigrația și desfășoară anchete privind imigrația fără acte. De asemenea, joacă un rol în îndepărtarea imigranților fără acte din SUA.

Ce puteri au agenții ICE să aresteze oameni

ICE consideră că misiunea lor cuprinde atât siguranța publică, cât și securitatea națională. Cu toate acestea, puterile sale sunt diferite de cele ale unui departament de poliție local obișnuit din SUA.

Agenții săi pot opri, reține și aresta persoane pe care le suspectează că se află ilegal în SUA. Cu toate acestea, permisiunea legală de a intra într-o locuință sau în alt spațiu privat necesită un mandat judiciar semnat.

Agenții pot reține cetățeni americani în circumstanțe limitate, cum ar fi dacă o persoană interferează cu o arestare, agresează un ofițer sau ICE suspectează că persoana se află ilegal în SUA.

În ciuda acestui fapt, potrivit organizației de știri ProPublica, au existat peste 170 de incidente în primele nouă luni ale președinției lui Trump, în care agenți federali au reținut cetățeni americani împotriva voinței lor. Aceste cazuri au inclus americani pe care îi suspectau a fi imigranți fără acte.

Ce puteri are ICE pentru a folosi forța

Acțiunile de utilizare a forței de către ICE sunt guvernate de o combinație a Constituției SUA, a legislației SUA și a propriilor directive de politică ale Departamentului pentru Securitate Internă. „Conform Constituției SUA, forțele de ordine pot folosi forța letală doar dacă persoana reprezintă un pericol grav pentru ea sau pentru alte persoane sau dacă persoana a comis o infracțiune violentă”, a declarat Chris Slobogin, directorul programului de justiție penală de la Facultatea de Drept a Universității Vanderbilt. Însă Curtea Supremă a SUA a acordat în mod tradițional o largă clemență ofițerilor care iau decizii pe moment, fără a beneficia de retrospectivă. O notă de politică a DHS din 2023 prevede că ofițerii federali „pot folosi forța letală numai atunci când este necesar” atunci când au „o convingere rezonabilă că subiectul unei astfel de forțe reprezintă o amenințare iminentă de moarte sau vătămare corporală gravă pentru ei înșiși sau pentru o altă persoană”. În Minneapolis, Good a fost împușcată în timp ce se afla la volanul mașinii sale. Administrația Trump susține că agentul a acționat în autoapărare, dar oficialii locali insistă că nu a reprezentat niciun pericol. În timpul disputei politice care a urmat morții lui Good, oficialii din Minnesota au dat în judecată administrația în încercarea de a bloca desfășurarea de agenți federali de imigrare în stat.

Unde operează ICE

De obicei, ICE operează în interiorul SUA, cu o parte din personal în străinătate. Agenția soră, Serviciul Vamal și Protecția Frontierelor al Statelor Unite (US Customs and Border Protection), patrulează din punct de vedere tehnic granițele SUA. Însă aceste roluri au devenit din ce în ce mai neclare, pe măsură ce administrația Trump a retras agenți dintr-o serie de organizații federale de aplicare a legii pentru a participa la controlul legilor privind imigrația. Ofițerii de la Patrula de Frontieră operează din ce în ce mai mult în SUA, participând la raiduri cu ICE. ICE și alte organizații au desfășurat sute de ofițeri în orașe precum Los Angeles, Chicago și acum Minneapolis, în parteneriat cu alte agenții federale de aplicare a legii. Aproximativ 2.000 de agenți de la ICE și alte agenții federale au fost desfășurați la Minneapolis începând cu 14 ianuarie, au declarat oficialii pentru CBS News, partenerul american al BBC, precum și încă 800 de agenți ai Vămii și Protecției Frontierelor din SUA.

Ce se întâmplă cu persoanele reținute de ICE