Femeia împușcată mortal de agenții de la Imigrări, în Minneapolis, era poetă și avea trei copii. Nu era cunoscută ca activistă

Femeia împușcată mortal de un ofițer de la Imigrări, în Minneapolis, a fost identificată ca fiind Renee Nicole Macklin Good. Avea 37 de ani și trei copii. FOTO capturi X

Femeia împușcată mortal de un ofițer de la Imigrări, în Minneapolis, a fost identificată ca fiind Renee Nicole Macklin Good. Avea 37 de ani și trei copii, iar de curând se mutase în Minnesota. Se născuse în Colorado, și, în afară de o amendă de circulație, nu fusese acuzată vreodată de vreo faptă penală, scrie Politico.

Pe conturile de social media, Macklin Good se descria ca „poetă, scriitoare, soție și mamă”. Spunea că „trăiește experiența Minneapolis”, afișând și un emoji cu steagul Pride pe contul ei de Instagram. O fotografie de profil postată pe Pinterest o arată zâmbind și ținând un copil mic în brațe, cu obrajul lipit de al ei, alături de postări despre tatuaje, coafuri și amenajări interioare.

Renee Nicole Macklin Good. FOTO: Facebook

Fostul ei soț, care a cerut să nu-i fie publicat numele de teama pentru siguranța copiilor lor, a spus că Macklin Good tocmai își lăsase miercuri dimineață băiatul de 6 ani la școală și conducea spre casă împreună cu actualul partener, când au întâlnit un grup de agenți ICE pe o stradă acoperită de zăpadă din Minneapolis, unde se mutaseră anul trecut din Kansas City, Missouri.

Înregistrări video făcute de martori și postate pe rețelele sociale arată un ofițer apropiindu-se de mașina ei, cerându-i să deschidă ușa și apucând de mâner. Când ea începe să înainteze, un alt ofițer ICE, aflat în fața vehiculului, scoate arma și trage imediat cel puțin două focuri în interiorul mașinii, de la mică distanță.

FOTO: Captură X

Oficiali ai administrației Trump au prezentat-o pe Macklin Good drept o teroristă internă care ar fi încercat să lovească agenți federali cu mașina. Fostul ei soț a spus că ea nu era activistă și că nu știa să fi participat vreodată la vreo formă de protest.

El a descris-o ca pe o creștină devotată, care, când era mai tânără, participa la misiuni pentru tineri în Irlanda de Nord. Îi plăcea să cânte: făcuse parte dintr-un cor în liceu și studiase canto la facultate.

A studiat scriere creativă la Old Dominion University din Virginia și a câștigat un premiu în 2020 pentru una dintre lucrările sale, potrivit unei postări de pe pagina de Facebook a departamentului de engleză al universității. De asemenea, a găzduit un podcast împreună cu cel de-al doilea soț, care a murit în 2023.

Macklin Good avea o fiică și un fiu din prima căsătorie, care au acum 15 și, respectiv, 12 ani. Fiul ei de 6 ani era din a doua căsătorie.

Fostul soț a spus că, în ultimii ani, ea fusese în principal casnică, însă anterior lucrase ca asistentă stomatologică și la o cooperativă de credit.

Donna Ganger, mama ei, a declarat pentru Minnesota Star Tribune că familia a fost anunțată despre deces târziu, miercuri dimineață.

„Renee a fost unul dintre cei mai buni oameni pe care i-am cunoscut vreodată”, a spus Ganger pentru ziar. „Era extrem de plină de compasiune. A avut grijă de oameni toată viața. Era iubitoare, iertătoare și afectuoasă. A fost un om extraordinar.”