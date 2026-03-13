Capitala europeană unde șoferii de SUV-uri ar putea fi obligați să plătească în plus pentru a circula

Șoferii de SUV-uri ar putea plăti taxe suplimentare pentru a circula în Londra. Foto: Getty Images

Proprietarii de SUV-uri ar putea fi nevoiți să plătească taxe pentru a circula în Londra, după ce primarul și autoritățile de transport au anunțat că analizează riscurile pe care mașinile mai mari și mai grele le reprezintă pentru siguranța rutieră.

Propuneri pentru limitarea vehiculelor mari ar putea fi prezentate mai târziu în acest an, scrie The Guardian. În același timp, Transport for London (TfL) ia în calcul extinderea zonelor cu limită de viteză de 20 mph (aproximativ 32 km/h) și reducerea vitezei maxime pe cele mai rapide drumuri administrate de instituție, de la 50 mph la 40 mph, pentru a reduce numărul de decese rutiere.

Un raport publicat miercuri evidențiază riscurile pe care SUV-urile le reprezintă pentru ceilalți participanți la trafic și pentru pietoni, copiii fiind deosebit de vulnerabili în cazul coliziunilor. Documentul arată că TfL va continua „să dezvolte o bază solidă de dovezi privind riscurile reprezentate de mașinile supradimensionate și să folosească competențele de care dispune pentru a aborda impactul acestora asupra siguranței, aglomerației și mediului”.

Cercetări anterioare au arătat că adulții care merg pe jos sau cu bicicleta au cu 14% mai multe șanse să moară într-o coliziune dacă vehiculul implicat este un SUV. În cazul copiilor, riscul este cu 77% mai mare. Pentru copiii sub 9 ani, probabilitatea de deces este de trei ori mai mare dacă sunt loviți de un SUV decât de o mașină mai mică. Dimensiunea și structura acestor vehicule fac ca pietonii să fie loviți mai des în zone vitale sau la nivelul capului și să fie proiectați în trafic, în loc să fie aruncați pe capota mașinii.

Vânzările de SUV-uri au crescut puternic în Regatul Unit comparativ cu alte țări europene, multe dintre acestea aplicând taxe mult mai mari pentru vehiculele mari și grele. Potrivit unui studiu recent realizat de Transport & Environment, peste jumătate dintre mașinile vândute în prezent în Marea Britanie sunt prea mari pentru un loc standard de parcare pe stradă.

Orașul Cardiff a devenit recent primul din Regatul Unit care a votat introducerea unor taxe suplimentare de parcare pentru SUV-uri, propunând permise mai scumpe pentru a compensa spațiul mai mare ocupat, uzura drumurilor și emisiile mai ridicate.

Un purtător de cuvânt al primarului Londrei, Sadiq Khan, a declarat că TfL trebuie să analizeze impactul SUV-urilor asupra celorlalți participanți la trafic. „Există tot mai multe dovezi privind riscurile de siguranță asociate SUV-urilor mari, care devin din ce în ce mai frecvente pe drumurile din Londra. Este alarmant faptul că un SUV este cu 77% mai probabil să ucidă un copil dacă este implicat într-o coliziune”, a spus acesta.

„Primarul a cerut TfL să realizeze o analiză detaliată a riscurilor de siguranță generate de SUV-urile mari și a impactului lor mai larg asupra drumurilor din Londra. Acest lucru ar putea sta la baza unor viitoare propuneri de politici publice în capitală sau a unor recomandări către guvern și industrie”.

În același timp, planul de acțiune al primarului și al TfL urmărește ca limita de 20 mph să devină viteza maximă implicită în Londra, urmând ca încă 35 de mile de drumuri cu limită de 30 mph să fie convertite până în 2030, deși multe dintre acestea sunt administrate de autoritățile locale ale districtelor.

TfL a mai anunțat că intenționează să reducă limita implicită de viteză pe marile artere strategice pe care le administrează - inclusiv North Circular - de la 50 mph la 40 mph până în 2035.

Numărul deceselor și al rănirilor grave în accidente rutiere a scăzut cu aproape un sfert în ultimul deceniu, iar Londra a înregistrat în 2024 cel mai mic număr de victime grave dintr-un an, cu excepția perioadei pandemiei din 2020–2021.

Potrivit TfL, statisticile arată că străzile capitalei au devenit mai sigure mai rapid decât în restul țării, Londra având aproximativ jumătate din numărul victimelor rutiere înregistrate în Greater Manchester.