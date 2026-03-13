Antena 3 CNN Externe Noi explozii și bombardamente în Dubai. SUA cer din nou americanilor să plece „cât mai sunt zboruri disponibile”

Noi explozii și bombardamente în Dubai. SUA cer din nou americanilor să plece „cât mai sunt zboruri disponibile”

Adrian Dumitru
1 minut de citit Publicat la 11:03 13 Mar 2026 Modificat la 11:03 13 Mar 2026
cerul Dubaiului după un bombardament
Nori groși de fum acoperă cerul Dubaiului după noi atacuri ale Iranului. Foto: Profimedia Images

Guvernul Statelor Unite își îndeamnă din nou cetățenii să părăsească Emiratele Arabe Unite cât timp zborurile comerciale mai rămân disponibile. Avertismentul vine după ce Iranul a atacat din nou Dubaiul. Au fost raportate bombardamente în zona plajei Jumeirah și în apropiere de Centrul Financiar Internațional Dubai.

Autoritățile spun că rămășițe ale unei drone interceptate s-au izbit de fațada unei clădiri din centrul Dubaiului.

Este vorba de zona principala de business din oraș, care găzduiește mai multe bănci internaționale și sedii de companii globale.

Conform relatărilor de pe rețelele sociale, explozii multiple au zguduit clădiri în Dubai, iar nori groși de fum au putut fi văzuți într-o zonă centrală a zonei financiare din Dubai.

Sirenele au fost, de asemenea, auzite din direcția drumului Sheikh Zayed, principala arteră rutieră din EAU.

Ştiri video recomandate
×
Etichete: Dubai emiratele arabe unite Orientul Mijlociu Război SUA-Iran Iran drone atacuri

Abonează-te la canalul de WhatsApp Antena 3 CNN

Fanatik

Antena Sport

Observator News

Longevity Magazine

Citește mai multe din Externe
» Citește mai multe din Externe
Parteneri
TOP articole
Parteneri
x close