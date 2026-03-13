Lacurile și râurile cu „apă neagră” din Bazinul Congo eliberează acum carbon antic în atmosferă: Sunt miliarde de tone stocate acolo

Râul Ruki din Bazinul Congo, unul dintre cele mai întunecate râuri cu apă neagră din lume. Sursa foto: Matti Barthel/ ETH Zurich

Lacurile și râurile de tip „blackwater” (n.r. cu „apă neagră”) din Bazinul Congo eliberează carbon vechi în atmosferă, arată un nou studiu. Până acum, oamenii de știință credeau că acest carbon este stocat în siguranță în turbăriile din jur, însă cercetarea arată că lucrurile nu stau așa.

Descoperirea contrazice presupunerea de lungă durată potrivit căreia carbonul vechi din turbă rămâne blocat în subteran, sugerând că unele turbării tropicale ar putea trece de la rolul de absorbanți de carbon la cel de surse majore de carbon.

„Trebuie să stabilim dacă este doar o mică scurgere naturală de carbon vechi sau începutul unei destabilizări la scară largă”, a declarat autorul principal al studiului, Travis Drake, biogeochimist al carbonului la Institutul Federal de Tehnologie din Zurich (ETH Zurich), pentru Live Science.

Drake și colegii săi au realizat trei expediții de cercetare în Bazinul Congo în ultimii patru ani. Echipa a ajuns în special în Cuvette Centrale, o regiune de aproximativ 145.000 de kilometri pătrați de păduri și mlaștini din Republica Democrată Congo, care adăpostește cel mai mare complex cunoscut de turbării tropicale de pe Pământ.

În centrul și sudul regiunii Cuvette Centrale se află două mari lacuri de tip „blackwater” — lacul Mai Ndombe și lacul Tumba — iar un râu important de același tip, râul Ruki, traversează zona spre vest-nord-vest până se varsă în fluviul Congo.

Ce sunt lacurile și râurile „blackwater”

Lacurile și râurile „blackwater” conțin cantități mari de resturi vegetale în descompunere, sau carbon organic dizolvat, care le conferă culoarea neagră. Această materie organică dizolvată, împreună cu aporturile directe de dioxid de carbon (CO2) din mlaștinile și pădurile din jur, creează concentrații suprasaturate de CO2 în lacurile Mai Ndombe și Tumba și în râul Ruki. Ca urmare, aceste ape emit cantități uriașe de CO2 în atmosferă.

Totuși, până acum se credea că niciunul dintre aceste emisii de CO2 nu provine din turbăria veche a regiunii Cuvette Centrale. Depozitele de turbă, protejate de descompunere de mediul saturat cu apă și sărac în oxigen, erau considerate foarte stabile.

Carbon de turbă vechi de mii de ani

Însă, într-un articol publicat pe 23 februarie în revista Nature Geoscience, Drake și colegii săi au descoperit contrariul. Rezultatele lor arată că o proporție semnificativă din CO2 care scapă din lacurile și râurile „blackwater” din Cuvette Centrale provine din carbon de turbă vechi între 2.170 și 3.500 de ani.

„Am fost foarte surprinși, deoarece ne așteptam ca dioxidul de carbon să fie pe deplin modern”, a spus Drake.

Cercetătorii au ajuns la aceste concluzii pe baza măsurătorilor realizate la lacul Mai Ndombe în 2022 și 2024 și la lacul Tumba și râul Ruki în 2025. Ei au ajuns pe lacul Mai Ndombe cu bărci mici, lucru dificil din cauza vânturilor puternice care aproape le-au răsturnat ambarcațiunile, a spus Drake.

„Ecosistemele au rămas într-o stare relativ intactă”, a spus el. „Există câteva mici așezări și sate în jurul lacului Mai Ndombe, dar sunt rare și răsfirate.”

Echipa a măsurat sedimentele, gazele cu efect de seră, carbonul organic dizolvat și carbonul anorganic dizolvat, care include CO2 dizolvat, ioni de bicarbonat (HCO3–) și ioni de carbonat (CO32-). Ulterior, în laborator, cercetătorii au analizat probele cu spectrometrie de mare precizie pentru a separa carbonul modern provenit din plante de carbonul mai vechi provenit din soluri.

„Pentru că carbonul organic din lac era modern, am presupus că și carbonul anorganic va fi la fel, așa că inițial am analizat doar o singură probă pentru confirmare”, a spus Drake. Dar când aproximativ 40% din carbonul anorganic din acea probă s-a dovedit a avea vechime de milenii, echipa a decis să testeze și restul probelor.

Rezultatele au fost consistente pentru lacul Mai Ndombe, astfel că cercetătorii s-au întors în Cuvette Centrale pentru a preleva probe și din lacul Tumba și din râul Ruki. Ambele conțineau niveluri ridicate de carbon anorganic provenit din turbă veche, sugerând că microbii din regiune descompun carbonul din turbă în CO2 și metan, care ajung apoi în lacuri și râuri înainte de a se elibera în atmosferă.

Cuvette Centrale stochează 33 de miliarde de tone de carbon

Se estimează că Cuvette Centrale stochează o treime din carbonul aflat în turbăriile tropicale la nivel global, echivalentul a aproximativ 33 de miliarde de tone (30 de miliarde de tone metrice).

Este posibil ca pierderile recente de carbon vechi din turbă să fie legate de formarea unor noi depozite de turbă, caz în care fenomenul ar putea reprezenta o revenire a naturii la un echilibru, potrivit studiului. Dar este la fel de posibil ca schimbările climatice să destabilizeze depozitele îngropate de mult timp, iar turbăriile din Bazinul Congo să se apropie de un punct critic.

„Acest mecanism evidențiază o vulnerabilitate critică”, a spus Drake. „Dacă regiunea va experimenta secete în viitor, acest mecanism de export ar putea accelera, ceea ce ar putea transforma aceste uriașe rezervoare de carbon dintr-un absorbant într-o sursă majoră pentru atmosferă.”

În continuare, cercetătorii vor analiza apa prinsă în turbăriile din Bazinul Congo pentru a vedea dacă și cum microbii eliberează carbonul vechi.

„În cele din urmă, ne propunem să confirmăm dacă acest proces are loc în întreaga regiune Cuvette Centrale și să cuantificăm ratele de oxidare pentru a stabili dacă această scurgere este un nivel natural de bază sau un semn de instabilitate în acest mare rezervor de carbon”, a spus Drake.