Amazonul se îndreaptă spre o stare „hipertropicală” nemaiîntâlnită de milioane de ani: Pădurea ar putea deveni producătoare de carbon

Imagine din dronă cu o porțiune defrișată din pădurea amazoniană. Sursa foto: Getty Images

Un nou studiu asupra pădurii amazoniene a constatat că regiunea se îndreaptă spre o stare „hipertropicală”, pe măsură ce secetele devin mai lungi, mai fierbinți și mai frecvente, potrivit Science Alert.

Potrivit echipei internaționale de cercetători din spatele studiului, aceste condiții „nu au niciun analog actual”. Arborii sunt expuși unor niveluri complet noi de stres, iar capacitatea Amazonului de a absorbi dioxid de carbon este, de asemenea, în scădere.

Atât de drastice sunt schimbările actuale și cele care se prefigurează, pe baza datelor colectate din întregul Amazon pe parcursul a peste trei decenii, încât cercetătorii au introdus un nou termen descriptiv: „hipertropical”. Este vorba despre condiții care nu au mai existat pe Pământ de milioane de ani.

Cercetătorii au analizat modul în care arborii și solul în care sunt înrădăcinați reacționează la perioadele de temperaturi ridicate și secetă. Pe măsură ce aceste perioade se intensifică, ele oferă o scurtă fereastră către ceea ce ar putea deveni noua normalitate în următorii 100 de ani.

„Depășește limitele a ceea ce considerăm în prezent o pădure tropicală”

„Când apar aceste secete fierbinți, acesta este climatul pe care îl asociem cu o pădure hipertropicală, pentru că depășește limitele a ceea ce considerăm în prezent o pădure tropicală”, spune geograful Jeff Chambers de la Universitatea din California, Berkeley.

Modelele create pe baza datelor colectate de Chambers și colegii săi arată că aceste secete fierbinți vor deveni probabil și mai frecvente până în anul 2100 și vor avea loc pe tot parcursul anului – chiar și în sezonul ploios (aproximativ din decembrie până în mai).

Se estimează că arborii vor muri într-un ritm mai ridicat din cauza reducerii umidității solului, care poate declanșa două probleme conexe: eșecul hidraulic, în care bulele de aer blochează transportul apei în interiorul arborilor, și înfometarea cu carbon, când închiderea porilor frunzelor pentru a economisi apă afectează fotosinteza.

Măsurătorile din teren arată că acest lucru se întâmplă deja în prezent, în condițiile extreme ale climatului actual din Amazon. Dacă regiunea devine hipertropicală, aceste extreme vor apărea mult mai des – ceea ce ar putea crește rata mortalității arborilor cu 55%.

Pădurile secundare, mai vulnerabile la mortalitatea indusă de secetă

„Am arătat că arborii cu creștere rapidă și densitate scăzută a lemnului sunt mai vulnerabili, murind în număr mai mare decât arborii cu densitate ridicată a lemnului”, spune Chambers.

„Asta sugerează că pădurile secundare ar putea fi mai vulnerabile la mortalitatea indusă de secetă, deoarece au o proporție mai mare din aceste tipuri de arbori.”

O parte a studiului s-a concentrat pe două situri specifice din Amazon afectate de secetele din 2015 și 2023, care au fost determinate de evenimente El Niño neobișnuit de calde. Pragul critic al apei a fost același în ambele situri și în ambii ani – ceea ce sugerează o schimbare potențial răspândită.

Pădurile hipertropicale ar putea trece de la a fi absorbante de carbon la a deveni surse de carbon

Cercetătorii estimează că majoritatea pădurilor hipertropicale vor apărea în regiunea Amazonului, dar este probabil să se manifeste și în Africa și Asia. Aceste păduri ar putea trece de la a fi absorbante de carbon la a deveni surse de carbon, pe măsură ce arborii mor.

Aceste proiecții se bazează pe date extinse și reprezintă încă un avertisment sobru despre cât de importante sunt pădurile pentru echilibrul atmosferei – și ce se întâmplă dacă ele sunt pierdute.

„Totul depinde de ceea ce facem”, spune Chambers. „Depinde de noi în ce măsură vom crea cu adevărat acest climat hipertropical.”

„Dacă vom continua să emitem gaze cu efect de seră cât vrem, fără niciun control, atunci vom crea acest climat hipertropical mai devreme.”

Cercetarea a fost publicată în revista Nature.