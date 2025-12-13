Un miliardar cumpără masiv păduri în Amazon ca să nu mai fie tăiate: Ar fi salvat deja sute de milioane de copaci. Cine e Johan Eliasch

3 minute de citit Publicat la 07:30 13 Dec 2025 Modificat la 07:30 13 Dec 2025

Miliardarul Johan Eliasch, Președintele Federației Internaționale de Schi și Snowboard. Sursa foto: Getty Images

Suedezo-britanicul Johan Eliasch a ales o cale neobișnuită de a-și investi averea: cumpără masiv păduri tropicale pentru a le proteja de distrugere. Este unul dintre puținii miliardari ai lumii care nu doar vorbesc despre schimbările climatice, ci își cheltuie în mod direct banii pentru a opri defrișările masive din Amazon.

Cu o avere estimată la aproximativ 4 miliarde de lire sterline, fostul CEO al gigantului de echipamente sportive HEAD a devenit în ultimele două decenii o figură influentă în lupta globală pentru conservarea pădurilor, potrivit The Earth&I.

În 2005, a cumpărat 400.000 de acri de pădure tropicală braziliană pentru a o proteja de exploatarea forestieră, o decizie care a atras atenția comunității internaționale și l-a transformat într-un pionier al conservării private.

Cum s-a îmbogățit Johan Eliasch

Eliasch povestește adesea cum, copil fiind în Stockholm, putea schia din octombrie până în aprilie. Odată cu scurtarea sezonului de iarnă, a început să observe schimbările climatice înainte ca acestea să devină o preocupare globală. „Pe măsură ce iernile deveneau tot mai scurte, am devenit curios în legătură cu impactul schimbărilor climatice și cu lipsa unui răspuns politic coerent”, spune el.

După ce a construit un imperiu în industria echipamentelor sportive, expertiza sa în probleme de mediu a ajuns să fie cerută chiar de guverne.

În 2007, guvernul britanic i-a cerut să conducă o analiză asupra rolului defrișărilor în schimbările climatice. „Eliasch Review” a devenit ulterior referință în cadrul negocierilor internaționale privind pădurile tropicale.

Însă implicarea sa nu se oprește aici. Filantropul este cofondator al Cool Earth, o organizație care sprijină comunitățile indigene din Peru, Congo sau Papua Noua Guinee, oferindu-le resurse pentru a rezista presiunilor companiilor de exploatare forestieră.

Până în prezent, organizația afirmă că a contribuit la protejarea a peste 2,1 milioane de acri de pădure tropicală și a 380 de milioane de copaci, cu o rată de integritate de 99% în zonele în care operează.

Parteneriate surprinzătoare – de la Hollywood la școli din India

În ultimii ani, Eliasch a colaborat cu nume de referință din industria filmului, printre care Arnold Schwarzenegger. Ca membru al consiliului consultativ al Schwarzenegger Climate Initiative, el susține proiecte pragmatice: sisteme fotovoltaice pentru școli din India, aragazuri eficiente energetic pentru familii din Uganda sau proiecte de monitorizare a emisiilor.

„Prefer atelierele de lucru, nu mesele de discuții”, spune el. Pragmatismul îi ghidează toate inițiativele – o atitudine rară în lumea discursurilor grandioase despre sustenabilitate.

Eco-lider în lumea sportului

Nu doar pădurile îl preocupă. De la preluarea președinției Federației Internaționale de Schi și Snowboard (FIS) în 2021, Eliasch a devenit un promotor vehement al reducerii emisiilor în sporturile de iarnă. Prin programul Race to Zero, FIS s-a angajat să înjumătățească emisiile până în 2030.

Ca membru al Comitetului Internațional Olimpic, el militează pentru organizarea Jocurilor Olimpice de Iarnă într-un sistem de rotație între câteva locații permanente — o soluție care ar reduce drastic amprenta de carbon a construcțiilor temporare.

În 2025, Eliasch a intrat chiar în cursa pentru președinția CIO, cu o platformă axată pe sustenabilitate. Deși nu a câștigat, candidatura sa a semnalat că protecția mediului a devenit o temă majoră în sportul mondial.

Critici și acuzații de „colonialism verde”

Ca orice figura publică ce investește masiv în mediu, Eliasch nu a scăpat de critici. Unii au acuzat Cool Earth de „colonialism verde”, susținând că inițiativele filantropilor occidentali pot afecta autonomia comunităților indigene.

Eliasch respinge ferm aceste acuzații:

„Colonialismul înseamnă exploatare. Noi facem exact opusul — sprijinim comunitățile să-și protejeze propriile păduri. Ei iau deciziile, ei știu cel mai bine cum să își apere teritoriul.”

În ceea ce privește fenomenul de „greenwashing”, el rămâne pragmatic:

„Dacă cineva încearcă să facă bine, îi acord prezumția de bună credință. Apoi mă uit la date. La impact. Dacă nu există rezultate, atunci, sigur, putem vorbi de greenwashing.”

O lume în pericol, dar încă salvabilă

După două decenii petrecute în prima linie a conservării, Eliasch vede cu îngrijorare cum amenințările continuă să crească:

„Planeta nu a fost proiectată să susțină 8 miliarde de oameni trăind în felul în care o facem astăzi. Schimbările climatice duc la fenomene extreme, presiuni asupra resurselor, migrație și conflict.”, spune el.

Cu toate acestea, rămâne optimist:

„Avem toată cunoașterea științifică și tehnologică necesară pentru a atinge Net Zero în următorii 30 de ani. Omenirea a realizat lucruri extraordinare și o va face din nou.”