Strat mare de zăpadă în Munții Rodnei și Călimani: drumuri și trasee greu accesibile. Avertismentul jandarmilor

Jandarmeria din Bistrița-Năsăud le recomandă turiștilor să țină cont de avertizări și să evite traseele montane fără echipare adecvată. sursa foto: Getty

Stratul de zăpadă depășește jumătate de metru în Munții Rodnei și Munții Călimani, iar o parte dintre traseele turistice sunt greu accesibile sau complet închise, precizează Inspectoratul de Jandarmi Județean Bistrița-Năsăud, potrivit Agerpres.

Postul de Jandarmi Montan Rodna anunță că, în Munții Rodnei și Munții Suhard, stratul de zăpadă măsoară aproximativ 50–60 de centimetri. Drumul de acces spre zona turistică Valea Blaznei este curățat și poate fi parcurs în condiții de iarnă, la fel și drumul forestier Valea Măriilor, care asigură accesul către pensiunile și cabanele din zonă.

În schimb, DN 17D, pe sectorul Valea Mare – Pasul Rotunda, este închis în această perioadă. Totodată, traseele montane din Munții Rodnei sunt închise, iar deplasările turistice în zonă nu sunt recomandate.

Potrivit Postului de Jandarmi Montan Piatra Fântânele, pe DN 17, prin Pasul Tihuța, se circulă în condiții de iarnă, însă traseele montane sunt greu accesibile, cu excepția celor care urmează drumuri forestiere sau comunale. Drumurile forestiere Șendroaia, Ciosa 2 (Piatra Fântânele – Leșu), Pârâul Calului (Piatra Fântânele – Lunca Ilvei) și Lăzăroaia sunt curățate parțial, iar circulația este recomandată doar cu autovehicule 4x4, pentru a evita blocarea în zăpadă.

Postul de Jandarmi Montan Colibița precizează că, în Munții Călimani și pe Via Transilvanica, stratul de zăpadă variază între 40 și 70 de centimetri. Drumul de acces spre stațiunea Colibița este curățat și practicabil în condiții de iarnă, însă zona Sub Deal este accesibilă exclusiv cu vehicule 4x4. Drumurile forestiere Colbu și Pănuleț nu sunt practicabile, nefiind curățate.

Traseul spre Vârful Bistricior este dificil din cauza zăpezii și a riscului de avalanșe în zonele deschise ale versantului, iar deplasarea nu este recomandată. Alte trasee greu de parcurs sunt cele spre Piatra lui Orban și spre Vârful Căsaru. Traseul Via Transilvanica rămâne practicabil în condiții de iarnă, însă cu porțiuni dificil de traversat din cauza stratului consistent de zăpadă.

„Jandarmii montani sunt la datorie şi le recomandă iubitorilor de drumeţii să ţină seama de starea vremii şi să se echipeze corespunzător sezonului rece. Totodată, recomandăm tuturor celor care se află în zona montană în această perioadă să manifeste prudenţă privind practicarea drumeţiilor, să se informeze cu privire la prognoza meteo, la starea traseului înainte de a porni la drum.

Jandarmii montani Rodna, Piatra Fântânele şi Colibiţa sunt pregătiţi pentru a preveni situaţiile neplăcute, dar şi pentru a interveni în cazul apariţiei unor probleme. La nevoie apelaţi cu încredere la sprijinul acestora, fie în mod direct, fie prin apelarea numărului unic pentru apeluri de urgenţă 112”, a transmis IJJ Bistrița-Năsăud.