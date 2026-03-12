Iranul neagă că minează strâmtoarea Ormuz, după ce Donald Trump a amenințat că va ataca “la un nivel nemaivăzut”

Petrolier în Strâmtoarea Ormuz. Iranul a amenințat că va "incendia" navele care tranzitează pe aici. Foto: Getty Images

Iranul neagă că amplasează mine în strâmtoarea Ormuz, după amenințările și acuzațiile lansate de președintele SUA, Donald Trump. Ministrul adjunct de externe al Iranului, Majid Takht-Ravanchi, a spus că aceste afirmații nu sunt adevărate, potrivit AFP, citată de Agerpres.

"Deloc. Nu este adevărat", a spus oficialul iranian, întrebat despre declaraţiile preşedintelui american Donald Trump privind atacurile împotriva a "28 de nave iraniene care instalau mine" în strâmtoarea Ormuz.

Deşi Iranul a blocat în mare măsură transportul maritim prin strâmtoare, oficialul iranian a afirmat că anumite ţări au solicitat accesul şi "noi am cooperat cu ele".

Exporturile de petrol şi GNL pe această cale navigabilă au fost oprite efectiv din cauza războiului declanşat de SUA şi Israel, ceea ce a provocat o creştere vertiginoasă a preţurilor mondiale la petrol şi gaze.

Preşedintele SUA, Donald Trump, a cerut marţi Iranului să retragă imediat toate minele amplasate în strâmtoare şi a declarat că, în caz contrar, vor exista consecinţe militare drastice.

În schimb, ministrul german de externe, Johann Wadephul, a declarat miercuri că în prezent nu există indicii că strâmtoarea Ormuz, situată între Iran şi Oman, ar fi fost minată.

Rapoartele conform cărora Iranul ar fi amplasat mine navale pe calea navigabilă au amplificat şi mai mult temerile cu privire la aprovizionarea globală cu hidrocarburi.

Aprovizionarea globală cu energie, dată peste cap

Wadephul a subliniat că situaţia din strâmtoarea Ormuz are un impact enorm asupra aprovizionării globale cu energie.

Amintim că navigatorii comerciali nu sunt convinși de planul președintelui Donald Trump pentru a deschide Strâmtoarea Ormuz.

Președintele SUA a folosit luni seara platforma sa socială, Truth Social, pentru a-i avertiza pe oficialii iranieni că orice acțiune de oprire a fluxului de petrol va avea ca rezultat lovirea țării "de douăzeci de ori mai puternic decât a fost lovită până acum de Statele Unite ale Americii”.

„Dacă Iranul a pus mine în strâmtoarea Ormuz – nu avem informații că ar face-o – le vrem îndepărtate, imediat! Dacă minele au fost amplasate, indiferent de motiv, și nu sunt îndepărtate de îndată, consecințele militare pentru Iran vor fi la un nivel nemaivăzut. Dacă, pe de altă parte, îndepărtează ceea ce a fost pus, va fi un paș uriaș în direcția corectă!”, a scris Donald Trump, într-o postare pe Truth Social.

Amenințările forțelor iraniene că vor da foc oricărei nave care încearcă să traverseze strâmtoarea cântăresc mai mult decât orice garanții oferite de președintele american, scrie CNN. Însă și experții în domeniu se îndoiesc că Marina SUA ar avea vreo șansă să escorteze toate navele care folosesc această cale navigabilă zilnic.

Prețurile petrolului au fost volatile în primele ore ale zilei de miercuri, în ciuda unui raport potrivit căruia ar urma să aibă loc o punere pe piață de petrol din rezervele de urgență ale Agenției Internaționale pentru Energie.