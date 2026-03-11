WSJ: Rezervele strategice de petrol ar putea fi accesate pentru a stopa creşterea preţurilor

Rezervele strategice de petrol ar putea fi accesate pentru a stopa creşterea preţurilor. Foto: Getty Images

Agenţia Internaţională pentru Energie (AIE) propune o accesare fără precedent a rezervelor strategice de petrol pentru a stopa creşterea preţurilor cauzată de conflictul din Orientul Mijlociu, a relatat, marţi seara, Wall Street Journal, citat de Agerpres.

Această deblocare discutată ar depăşi cele 182 de milioane de barili de petrol puse pe piaţă de ţările membre ale AIE în două etape în 2022, în momentul invaziei rusești în Ucraina, a precizat jurnalul american de afaceri, citând oficiali persoane familiarizate cu situația.

Ideea a fost înaintată marţi la o reuniune extraordinară a AIE la Paris, iar o decizie este aşteptată miercuri, potrivit cotidianului.

Ziua de miercuri va fi marcată şi de o videoconferinţă a liderilor marilor puteri din G7 privind consecinţele economice ale războiului, care a împins pentru scurt timp preţurile petrolului la peste 100 de dolari baril la începutul acestei săptămâni.

Aramco avertizează asupra unei „catastrofe” pe piața petrolului

Compania petrolieră de stat a Arabiei Saudite avertizează că războiul dintre SUA, Israel și Iran ar putea avea „consecințe catastrofale” pentru piața mondială a petrolului dacă blocarea transportului maritim prin strâmtoarea Ormuz continuă.

Cel mai mare exportator de petrol din lume estimează că va putea livra aproximativ 70% din cantitatea obișnuită de țiței pe piață, în ciuda blocajului din această rută comercială vitală. Totuși, directorul executiv al companiei a avertizat că efectele asupra economiei globale ar putea fi „drastice” dacă perturbarea persistă.