Litrul de benzină e mai ieftin în Bulgaria cu 2 lei față de România. Șoferii români fac plinul peste graniță: "Noroc că suntem aproape"

Prețurile tot mai mari la carburanți îi obligă pe mulți șoferi români să caute alternative peste graniță.FOTO: captură video Antena 3 CNN

Prețurile tot mai mari la carburanți îi obligă pe mulți șoferi români să caute alternative peste graniță. Deja, în sudul țării, numărul celor care aleg să meargă în Bulgaria pentru a alimenta este în creştere de la o zi la alta. Guvernul analizează cinci opţiuni pentru a evita creşterea şi mai mare de preţ a carburanţilor, dar nu a fost anunţată încă nicio măsură.

În România, litrul de benzină a ajuns la aproximativ 8,5 lei, în timp ce în Bulgaria pretul este cu aproape 2 lei mai mic. Pentru șoferii din apropierea graniței un plin făcut peste frontieră poate însemna chiar și 100 de lei economisiți.



Bărbat: "În România s-au scumpit, toate sunt foarte scumpe. Noroc că suntem pe aici pe aproape și putem să mergem la bulgari."

Bărbat: "Benzina este mult mai ieftină, la noi crește aproape în fiecare zi combustibilul. Aici văd că este mult mai ieftină și îmi convine."

Un alt bărbat spune că va pleca din România: "N-avem ce să facem. Cel puțin tinerii care vor să facă ceva n-au, n-au cum să facă ceva în România pe minimum pe economie."

În vestul țării, situația stă altfel. Guvernul lui Viktor Orban a decis plafonarea prețurilor la benzină și motorină, după creșterea puternică a cotațiilor petrolului pe fondul conflictului din Orientul Mijlociu.

Benzina nu mai poate depăși 595 de forinți pe litru, iar motorina 615 forinți, adică mai puțin de 8 lei. Aceasta este a doua astfel de intervenție din ultimii 5 ani

Diferența se vede imediat la pompă. Maghiarii pot face un plin de 50 de litri de motorină la prețul plafonat de aproximativ 7,9 lei pe litru și plătesc aproximativ 395 de lei. În România, unde motorina costă 8,76 lei, același plin ajunge la aproape 440 de lei. O diferență de 45 de lei la un singur plin.

Între noiembrie 2021 și iunie 2022, Ungaria a aplicat aceeași rețetă pentru a reduce presiunea inflației. În acea perioadă, țara a devenit una dintre cele mai ieftine destinații pentru alimentare din regiune.

Pentru șoferii străini, prețul la pompă rămâne practic la nivelul pieței și ajunge la valori apropiate de cele din țara noastră. În perioada precedentă de plafonare, în 2022, situația era diferită. Mulți români din zonele de frontieră treceau granița pentru a alimenta, deoarece combustibilul era mai ieftin și nu existau restricții pentru mașinile cu numere străine. Cererea mare a dus atunci chiar la lipsă de carburant în unele benzinării.

Bărbat: "Pentru mine care domiciliez și în Ungaria și și în România, este un ajutor pentru că achiziționez combustibilul din Ungaria. Fiind 3-4 zeci de lei la un plin se economisește, făcând naveta se adună".



Guvernul spune că măsura rămâne în vigoare cât presiunea asupra pieței petrolului continuă. Pentru moment, Ungaria devine a doua țară din Uniunea Europeană care recurge la această soluție pentru carburanți, după Croația.