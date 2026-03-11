Șase studenți au plecat la muncă în Alaska pentru patru luni și s-au întors fiecare cu până la 15.000 de dolari

Deși munca este intensă, salariile sunt atractive pentru studenții care vin vara să lucreze. Foto: Getty Images

Șase studenți din Belgrad au decis să plece mii de kilometri departe de casă pentru a câștiga bani într-o perioadă scurtă. Destinația lor a fost Seward, un mic port pescăresc din Alaska, unde au lucrat sezonier timp de patru luni și au reușit să economisească până la 15.000 de dolari, scrie Blic.

Filip (23 de ani), Miloš (26), Slobodan (26), Nikola (23), Jovana (21) și Nada (27) au povestit cum este viața și munca într-unul dintre cele mai îndepărtate locuri din Statele Unite, dar și cum au ajuns să câștige sume pe care în Serbia le-ar aduna în mult mai mult timp.

Un oraș mic, muncă multă și puține locuri unde să cheltuiești banii

Tinerii au ajuns în Seward, un oraș mic și liniștit din Alaska, cunoscut pentru portul său pescăresc. Locul este descris de ei ca fiind „ca o vedere de pe o carte poștală”: frumos și calm, dar fără prea multe locuri unde să cheltuiești banii câștigați.

Acest lucru îi ajută, de fapt, să economisească. Deși munca este intensă, salariile sunt atractive pentru studenții care vin vara să lucreze.

Până la 84 de ore de muncă pe săptămână

Programul lor de lucru este solicitant. Studenții pot ajunge să lucreze până la 84 de ore pe săptămână, iar în patru luni reușesc să adune aproximativ 15.000 de dolari.

Băieții sunt responsabili în principal de activitățile din port.

„Noi ne ocupăm de lucrările din exterior. Conducem utilaje cu care bărcile sunt scoase sau introduse în apă, reparăm motoare, schimbăm uleiul, conducem ambarcațiuni și uneori îi ajutăm pe căpitani cu peștele. Ei ne mai cinstesc din când în când”, a povestit Filip Kovačević, student la management.

Fetele au alte responsabilități. Jovana lucrează ca menajeră într-un complex turistic din zonă, unde curăță cabanele, iar Nada se ocupă de partea administrativă și de rezervări, în biroul companiei.

Cum au ajuns studenții să lucreze în Alaska

Tinerii au ales Alaska la recomandarea unui prieten care lucrase acolo cu un an înainte și câștigase bine.

Au ajuns în Statele Unite prin intermediul unei agenții care trimite studenți în programe de muncă pe timpul verii. Sistemul este simplu: patru luni de muncă și, opțional, o lună pentru a călători prin SUA.

Potrivit lui Filip, nu orice student obține ușor viza.

„Programul este deschis tuturor studenților, dar de obicei vizele sunt aprobate mai ușor celor care au rezultate bune la facultate și sunt mai tineri. Dacă la ambasadă apare suspiciunea că vrei să rămâi definitiv în SUA, cererea este respinsă”, a explicat el.

Studenții aflați pentru prima dată în Alaska câștigă aproximativ 9 dolari pe oră, iar cei care revin pot primi 11 dolari pe oră.

Banii câștigați, investiți în planuri de viitor

Pentru unii dintre ei, experiența din Alaska a avut deja rezultate concrete. Nikola, de exemplu, a reușit anul trecut să își cumpere un teren și să își plătească nunta cu banii câștigați în timpul sezonului de muncă.

Și ceilalți au planuri similare: vor să își ajute familiile, să înceapă o afacere sau să investească în proiecte personale.

„La finalul zilei suntem epuizați”

Programul zilnic nu este deloc ușor.

„Lucrez de la 10 dimineața până la 10 seara, cu pauze, iar uneori mai muncesc și câteva ore noaptea. Când terminăm, suntem atât de obosiți încât ne culcăm imediat”, spune Filip.

Deși își pot lua zile libere, preferă să evite acest lucru.

„Fiecare zi liberă înseamnă aproximativ 150 de dolari mai puțin, dacă punem și bacșișurile.”

În zonă lucrează și alți sârbi, însă studenții spun că încă nu au reușit să se întâlnească cu ei. În curând, li se vor alătura încă două studente din Belgrad, care vor veni să lucreze în același loc.