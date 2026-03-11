Peste 1 milion de români suferă de această boală cronică fără să știe. Mare atenţie la aceste simptome banale

Persoană singură la masă, cu mâna pe față, privind pe fereastră. foto: pexels.com/ Andrew

De Ziua Mondială a Rinichiului, medicii atrag atenția asupra unei afecțiuni care afectează milioane de oameni și care, de multe ori, este descoperită prea târziu. Boala cronică de rinichi evoluează adesea fără simptome în stadiile incipiente, motiv pentru care depistarea timpurie este esențială.

Invitată în cadrul rubricii Sfat de sănătate, medicul Camelia Adriana Achim a spus că afecțiunea este mult mai frecventă decât credem. „Boala cronică de rinichi este o afecțiune frecventă și silențioasă, mai ales în stadiile incipiente. Afectează aproximativ unul din 10 persoane la nivel global, inclusiv în România”, a explicat medicul.

Boala care nu doare, dar poate avea complicații grave

Specialistul subliniază că unul dintre motivele pentru care boala este depistată târziu este faptul că rinichii nu dau semnale clare de alarmă în primele faze. „Din păcate, în stadiile incipiente, boala cronică de rinichi este silențioasă. Rinichiul nu doare, cum spunem în mod popular, iar de aceea depistarea trebuie făcută printr-un screening activ”, spune medicul.

Diagnosticul poate fi stabilit prin analize simple, accesibile oricui:

o analiză de sânge, care măsoară creatinina și permite calcularea ratei de filtrare glomerulară;

o analiză de urină, care urmărește raportul dintre albumină și creatinină.

Semnele care pot apărea în stadiile avansate

Dacă boala progresează, pot apărea simptome mai evidente. Printre acestea se numără oboseala accentuată, umflarea pleoapelor sau a picioarelor și valori greu de controlat ale tensiunii arteriale. „În stadiile avansate apar oboseala, astenia, umflături ale pleoapelor sau ale membrelor inferioare și chiar un edem generalizat. De asemenea, tensiunea arterială poate deveni dificil de controlat, chiar și cu medicație”, avertizează specialistul.

Cine ar trebui să își facă analizele

Medicul recomandă screening regulat mai ales pentru persoanele cu risc crescut:

pacienții cu hipertensiune arterială,

cei cu diabet,

persoanele cu boli cardiovasculare sau obezitate,

cei cu vârsta peste 60 de ani,

dar și cei care au istoric familial de boli renale.

Rinichii au un rol esențial în funcționarea organismului. Ei filtrează toxinele din sânge, elimină excesul de apă și ajută la menținerea echilibrului de săruri și electroliți. „Rinichiul este un organ vital, la fel ca inima, plămânul sau ficatul. Funcția lui principală este de a elimina toxinele rezultate din metabolism și din alimentație și de a elimina excesul de apă din organism”, explică medicul.

Ce putem face pentru a ne proteja rinichii

Specialiștii spun că prevenția rămâne cea mai importantă armă. Un stil de viață echilibrat și controalele regulate pot face diferența. „Trebuie să ne hidratăm corect, aproximativ 1,5–2 litri de apă pe zi, și să avem o alimentație echilibrată, nu bazată exclusiv pe proteine, ci bogată în legume și fructe”, recomandă medicul.

Depistarea timpurie este esențială și pentru că există tratamente moderne care pot încetini evoluția bolii. „Diagnosticul precoce ne permite să folosim terapii care încetinesc progresia bolii către stadii avansate și pot preveni complicații grave, cum ar fi necesitatea dializei sau a transplantului renal”, mai spune specialistul.

Boala de rinichi poate evolua mult timp fără simptome evidente, iar identificarea timpurie prin aceste teste simple poate preveni complicații grave și poate permite intervenția la timp. De aceea este necesară efectuarea lor, în aceeași măsură în care monitorizăm glicemia sau tensiunea arterială.