Injecțiile pentru slăbit: Întreruperea administrării duce la o „recuperare semnificativă a greutăţii”, arată un nou studiu

Tot mai mulți români folosesc injecțiile pentru slăbit. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Getty Images

Persoanele care urmează tratamente împotriva obezităţii, precum Mounjaro sau Wegovy, vor recupera aproape două treimi din greutatea pierdută, în termen de un an de la întreruperea injecţiilor, sugerează un studiu citat joi de DPA/PA Media, potrivit Agerpres.

Perioada de acumulare a kilogramelor după tratament va atinge, cu toate acestea, un nivel stabil, pacienţii reuşind să menţină un sfert din greutatea pierdută.

Ce sunt injecțiile pentru slăbit

Cercetătorii au avertizat, însă, că, în cazul în care greutatea recuperată este în principal grăsime, persoanele s-ar putea „afla într-o situaţie mai proastă decât înainte” de a începe tratamentul.

Injecţiile pentru slăbit, care devin tot mai populare în România, reprezintă o clasă de medicamente cunoscute sub numele de agonişti ai receptorilor GLP-1, care acţionează prin imitarea hormonului GLP-1 pentru a regla nivelul de zahăr din sânge şi de insulină.

Acestea au fost iniţial dezvoltate ca tratament pentru diabetul de tip 2, însă anumite tipuri, precum semaglutida (Wegovy) şi Mounjaro (tirzepatida), sunt aprobate în ţări precum Marea Britanie, de către NHS, sistemul naţional de sănătate, pentru a ajuta la combaterea obezităţii.

Cercetarea, realizată de cercetători de la Universitatea din Cambridge, a inclus şase studii clinice la care au participat peste 3.200 de persoane.

Analiza sugerează că, după întreruperea tratamentului cu injecţii timp de 52 de săptămâni, în medie, subiecţii au recuperat 60% din greutatea pierdută.

Cercetătorii au afirmat că rezultatele, publicate în jurnalul ştiinţific eClinicalMedicine, „indică o recuperare semnificativă a greutăţii după întreruperea tratamentului cu GLP-1RA”, agonişti ai peptidei-1 asemănătoare glucagonului.

25% din pierderea de greutate poate fi menţinută pe termen lung

Cu toate acestea, după 60 de săptămâni, cercetătorii au afirmat că revenirea greutăţii a început să scadă la 75% din greutatea iniţială pierdută, sugerând că 25% poate fi menţinută pe termen lung.

Brajan Budini, student Facultatea de Medicină de la Trinity College din cadrul Universităţii Cambridge, a declarat: „Medicamente precum Ozempic şi Wegovy acţionează ca nişte frâne asupra apetitului nostru, făcându-ne să ne simţim sătui mai repede, ceea ce înseamnă că mâncăm mai puţin şi, prin urmare, slăbim”.

„Când oamenii încetează să le mai ia, practic ridică piciorul de pe frână, iar acest lucru poate duce la o revenire rapidă a greutăţii”, a adăugat el.

„Proiecţiile noastre arată că, deşi oamenii redobândesc cea mai mare parte din greutatea pierdută, ei menţin totuşi o parte din pierderea din greutate; ceea ce nu ştim în prezent, însă, este dacă se recuperează aceeaşi proporţie de masă slabă”, a precizat Budini.

„Dacă greutatea redobândită este în mod disproporţionat grăsime, pot ajunge în cele din urmă într-o situaţie mai proastă decât înainte”

„Dacă greutatea redobândită este în mod disproporţionat grăsime, indivizii pot ajunge în cele din urmă într-o situaţie mai proastă decât înainte în ceea ce priveşte raportul dintre masa grasă şi cea slabă, ceea ce poate avea consecinţe negative asupra sănătăţii lor”, a subliniat el.

Cercetătorii au făcut apel la efectuarea de studii viitoare pentru a se explora efectul GLP-1RA asupra pierderii din greutate în timpul şi după tratament. Ei au adăugat că actualele linii directoare referitoare la prescrierea GLP-1RA „sunt inconsistente şi, în mare măsură, inadecvate în abordarea riscului de recuperare a greutăţii pierdute după încetarea tratamentului”.

Spre exemplu, Institutul Naţional pentru Excelenţă în Sănătate şi Îngrijire din Marea Britanie recomandă ca pacienţii să ia semaglutidă pentru pierderea din greutate timp de maximum doi ani, deşi nu există o astfel de limită pentru tirzepatidă.

Steven Luo, de asemenea student la Facultatea de Medicină de la Trinity College din cadrul Universităţii Cambridge, a adăugat:

„Atunci când se întrerupe administrarea medicamentelor pentru slăbit, medicii şi pacienţii trebuie să fie conştienţi în legătură cu potenţiala redobândire a greutăţii şi să ia în calcul modalităţi de atenuare a acestui risc”.

„Este important ca oamenii să primească sfaturi privind îmbunătăţirea alimentaţiei şi activităţii lor fizice, în loc să se bazeze exclusiv pe medicamente, deoarece astfel acest lucru îi poate ajuta să menţină obiceiuri sănătoase atunci când încetează să le mai ia”, a adăugat Luo.