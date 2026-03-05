Ministerul Educației propune admitere la liceu fără Evaluarea Națională pentru elevii olimpici

Absolvenţii care se încadrează în categoriile menţionate anterior pot participa la procesul de înscriere în clasa a IX-a într-un singur judeţ / Foto: Getty Images

Ministerul Educaţiei şi Cercetării a lansat joi în consultare publică proiectul de ordin pentru aprobarea Metodologiei de înscriere în clasa a IX-a, în anul şcolar 2026 - 2027, a elevilor care au obţinut pe parcursul gimnaziului premiul I la etapa naţională a olimpiadelor şcolare organizate şi finanţate de MEC ori premiile I, II sau III la competiţii internaţionale recunoscute de minister, potrivit Agerpres.

„Absolvenţii de clasa a VIII-a care au obţinut pe parcursul gimnaziului premiul I la etapa naţională a olimpiadelor şcolare organizate şi finanţate de Ministerul Educaţiei şi Cercetării, premiile I, II sau III, respectiv medalia de aur, argint sau bronz la competiţiile internaţionale recunoscute de Ministerul Educaţiei şi Cercetării se pot înscrie la liceu fără susţinerea evaluării naţionale”, prevede proiectul.

Potrivit proiectului, absolvenţii care se încadrează în categoriile menţionate anterior pot participa la procesul de înscriere în clasa a IX-a într-un singur judeţ.

Totodată, înscrierea absolvenţilor menţionaţi se realizează pe baza listei privind corespondenţa specificului olimpiadei naţionale/competiţiei internaţionale cu filiera/profilul/ specializarea/domeniul de pregătire profesională la care se face înscrierea.

„Forma finală va fi aprobată în urma analizei feedbackului primit pe adresa de e-mail dedicată consultării publice pentru acest proiect şi după şedinţa Comisiei de Dialog Social de la nivelul Ministerului Educaţiei şi Cercetării”, precizează reprezentanţii Ministerului Educaţiei şi Cercetării pe Facebook.