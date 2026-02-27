Elevii români au obținut trei medalii la Olimpiada Internațională de Iarnă de Inteligență Artificială. Oana Țoiu: Suntem mândri de ei

Reprezentanții României au obținut trei medalii / sursă foto: Facebook - Oana Țoiu

Ministrul Afacerilor Externe, Oana Țoiu, s-a întâlnit, vineri, la Ambasada României la Ljubljana, cu membrii echipei naționale care au reprezentat țara noastră la Olimpiada Internațională de Iarnă de Inteligență Artificială (IAIO 2026), declarându-se mândră de rezultatele obținute de aceștia.

Reprezentanții României au obținut trei medalii: o medalie de argint prin David Ștefan Tache (Colegiul Național 'Andrei Șaguna' Brașov) și două medalii de bronz prin Alexandru Ardeleanu (Colegiul Național 'Emanuil Gojdu' Oradea) și Rareș Ștefan Stanciu (Liceul Teoretic Internațional de Informatică, Constanța). Din lot a făcut parte și Alexandru Lensu (Colegiul Național 'Unirea', Vrancea), potrivit Agerpres.

„Am avut în timpul vizitei oficiale la Ljubljana și un moment special de mândrie, întâlnind la sediul Ambasadei noastre membrii echipei naționale a României care au reprezentat țara noastră la Olimpiada Internațională de Iarnă de Inteligență Artificială (IAIO 2026).

Într-o competiție care a reunit peste 120 de elevi din 38 de țări, tinerii noștri au demonstrat nu doar cunoștințe teoretice solide, ci și o capacitate excepțională de a antrena modele de AI și de a rezolva probleme etice complexe din lumea reală. Suntem mândri de rezultatele obținute de acești elevi remarcabili”, a scris ea pe Facebook.

Acești tineri sunt cei mai buni ambasadori ai României moderne, a transmis ea.

„Inteligența artificială este domeniul care va defini competitivitatea noastră în deceniile următoare, iar rezultatele lor de la Ljubljana demonstrează că avem potențialul pentru a contribui la inovația europeană.

M-au impresionat că au vorbit despre bucuria exercițiilor grele și despre munca de echipă și prietenie. Mi-au spus că a contat aportul profesorilor și faptul că au descoperit că nu sunt singurii cu această pasiune și că abia așteaptă vara pentru că România va găzdui la Cluj-Napoca ediția dedicată Europei Centrale. Succes în continuare, oriunde vă va purta pasiunea pentru inovație”, a fost mesajul Oanei Țoiu.

Olimpiada IAIO 2026 a evaluat atât cunoștințele teoretice, cât și abilitățile practice de antrenare a modelelor AI și rezolvarea unor dileme etice complexe. Lotul a fost coordonat de o echipă academică formată din Carla Crivoi, asist. univ. dr. Miruna Zăvelcă și drd. Chris Luntraru, precizează MAE.