"Vacanța de schi" a elevilor nu există, de fapt. Ministerul Educației a explicat de ce primesc copiii o săptămână de pauză în februarie

Ministerul Educației demontează termenul "vacanță de schi": Cum este, de fapt, stabilită pauza elevilor. Foto: Getty Images

Vacanţa şcolară din această perioadă, stabilită la nivel judeţean, are scopul de a echilibra perioadele de învăţare şi de a preveni suprasolicitarea copiilor, neavând o tematică anume sau o destinaţie specifică, a precizat joi Ministerul Educaţiei şi Cercetării, potrivit Agerpres. "Sintagma «vacanță de schi» folosită în spațiul public cu referire la această perioadă nu figurează în documentele oficiale emise de minister", s-a transmis în comunicat.

"Continuăm seria clarificărilor din cadrul rubricii «PUNCTUL de informare EDU» cu câteva precizări legate de vacanţa din această perioadă, mai precis de sintagma «vacanţă de schi» folosită în spaţiul public.

Anterior organizării pe module (intervale de învăţare), când anul şcolar era structurat în două semestre, această perioadă corespundea vacanţei intersemestriale.

Potrivit calendarului aprobat de Ministerul Educaţiei şi Cercetării, această vacanţă intermodulară poate fi stabilită de inspectoratele şcolare judeţene şi al municipiului Bucureşti în oricare dintre săptămânile cuprinse în perioada 9 februarie - 1 martie.