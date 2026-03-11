Dominic Fritz: România a arătat azi că e un aliat de încredere. Sper să vedem şi beneficii concrete. Inclusiv în programul Visa Waiver

Dominic Fritz, preşedintele USR. Sursa foto: Agerpres

Preşedintele Uniunii Salvaţi România (USR), Dominic Fritz a transmis miercuri seara că România a arătat prin votul din Parlament privind capabilităţile americane dislocate în ţara noastră că e un aliat de încredere, care înţelege mizele internaţionale şi acţionează în consecinţă. El şi-a exprimat speranţa că va înţelege şi administraţia americană acest lucru şi să vedem în curând şi beneficii concrete pentru România, inclusiv în programul Visa Waiver.

"Parlamentul a votat azi în favoarea deciziei CSAT de a permite mai multor forţe americane accesul pe teritoriul României. Şi parlamentarii USR au votat pentru. Avem un Acord de Parteneriat Strategic România-SUA şi, ca membri NATO, suntem parte dintr-o echipă care se protejează reciproc", a scris Dominic Fritz într-o postare pe Facebook.

Liderul USR arată că "este legitim ca războiul din Iran, care nu este al nostru, să fie criticat, dar trompetele care acum agită spiritele cu scenarii apocaliptice care bagă frica în oameni fac de fapt jocul Rusiei".



"Rusia îşi doreşte o Românie cât mai slabă şi cât mai izolată. Noile capacităţi militare care vor fi staţionate la noi sunt defensive. Decizia de azi ne aduce mai multă siguranţă şi securitate, tocmai prin prezenţa forţelor americane.

România a arătat azi că e un aliat de încredere, care înţelege mizele internaţionale şi acţionează în consecinţă. Sper să înţeleagă şi administraţia americană acest lucru şi să vedem în curând şi beneficii concrete pentru România. Inclusiv în programul Visa Waiver, unde diplomaţia românească a mai avansat în discuţii", a mai menţionat Dominic Fritz.



Parlamentarii AUR au făcut scandal, miercuri, în plenul comun al Parlamentului, cu huiduieli şi vuvuzele, preşedintele Camerei Deputaţilor, Sorin Grindeanu, supunând votului suspendarea dezbaterilor.

Proiectul de hotărâre, prin care Parlamentul ia act de scrisoarea preşedintelui Nicuşor Dan, referitoare la dislocarea temporară în România a unor echipamente şi forţe militare americane a fost adoptat de plenul comun, cu 272 de voturi pentru şi 18 voturi împotrivă, 5 abţineri şi doi parlamentari nu au votat.