Vor urma alte creșteri de prețuri la pompă? Bogdan Ivan: “Am reușit să absorbim cât mai mult din acest șoc”

Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a precizat miercuri la Antena 3 CNN că tendința actuală este ca prețurile petrolului să se stabilizeze la 90 de dolari pe baril, fapt care se reflectă în România prin menținerea prețurilor actuale la pompă, de 8,8 lei pentru un litru de motorină.

“Sunt două tipuri de decizii pe care orice guvern într-o astfel de situație poate să le ia. Sunt cele operaționale care țin de segmentul energetic și de combustibili, care țin de Ministerul Energiei, iar în situații extreme, sunt cele fiscale.

Tendința mondială acum e ca acest preț, în jurul cifrei de 90 de dolari pe baril să se păstrezse. În România, acest preț ar trebui să rămână cam pe unde este astăzi, pe la 8,8 lei și cu o ușoară tendință de scădere. De când a început războiul s-au cumpărat de patru ori mai multe cantități de motorină și benzină decât în orice perioadă a anului 2026, dintr-o panică în piață”.

Ministrul Energiei a precizat că nu poate spune că creșterea prețurilor la pompă indică o speculă în piață:

“De când a început războiul, s-a cumpărat de patru ori mai mult combustibil. Evident că trebuie înlocuit. Companiile au putut să cumpere la prețul care era în piață în momentul respectiv. Automat vorbim despre o creștere a prețurilor”.

Bogdan Ivan a subliniat că în România creșterile de prețuri au fost mul mai mici, comparativ cu cele din Germania, Spania sau Italia:

“Pe lângă faptul că am găsit noi rute de aprovizionare, am crescut toate contractele comerciale care nu depindeau de Strâmtoarea Ormuz, care vin din Marea Caspică, din nordul Europei, tocmai ca să nu avem o problemă legată de fond, insuficientă benzină sau motorină.

Cât de mult au crescut până acum prețurile la pompă

În România, prețul a crescut cu 60 de bani, cu 6% prețul în medie la motorina standard, comparativ cu Germania, unde a crescut cu 18%, în Spania cu 20%, în Italia, cu 23%. Am reușit să absorbim cât mai mult din acest șoc”.

Bogdan Ivan a făcut aceste declarații, în contextul în care specialiștii avertizează că prețurile ar putea crește din nou:

„Preţul la pompă creşte din nou. Şi va mai creşte. Într-o economie deja tensionată de inflaţie, fiecare 10-15 bani în plus la combustibil nu înseamnă doar o sumă pe bon. Înseamnă un lanţ de scumpiri care se propagă în alimente, în transport, în construcţii, în agricultură. Înseamnă presiune pe fiecare familie şi pe fiecare antreprenor”, susţine preşedintele Asociaţiei Energia Inteligentă (AEI), Dumitru Chisăliţă, într-o analiză.

La nivel internațional, prețul petrolului a urcat luni până aproape de 120 de dolari pe baril, din cauza temerilor că aprovizionarea va fi perturbată pentru o perioadă îndelungată, înainte de a scădea puternic după ce președintele Donald Trump a alimentat speranțele că războiul s-ar putea încheia curând.