Prețul petrolului a scăzut, dar nu se vede și în România. Scumpiri record la carburanți. Motorina ar putea ajunge azi la 9 lei pe litru

Penurie de combustibili la pompă în Bangladesh, din cauza războiului din Orientul Mijlociu. Guvernul a impus restricții la alimentare pentru populație. Foto: Getty Images

Românii ar putea plăti de astăzi 9 lei pentru un litru de motorină standard. În Capitală, motorina se vinde cu 8,95 lei. Asta deşi preţul petrolului a scăzut pe piaţa internaţională, după ce Donald Trump a anunţat că va lua măsuri pentru deblocarea Strâmtorii Ormuz.

Pe piața internațională, prețul petrolului este aproximativ 93 dolari pe baril.

În plan intern, prețul a rămas oarecum constant la benzinării, însă pe seară au fost sesizate scumpiri la pompă.

La stațiile de alimentare monitorizate de Antena 3 CNN, motorina a ajuns la 8,95 lei, ceea ce arată o scumpire de 0,25 lei față de ziua de vineri.

De asemenea, benzina a ajuns la 8,46 lei, adică o scumpire de 0,15 lei față de ziua de vineri.

Prețul petrolului a urcat luni până aproape de 120 de dolari pe baril, din cauza temerilor că aprovizionarea va fi perturbată pentru o perioadă îndelungată, înainte de a scădea puternic după ce președintele Donald Trump a alimentat speranțele că războiul s-ar putea încheia curând.

Statele din G7 au anunțat după reuniunea prin videoconferință de luni că sunt pregătite să ia „măsurile necesare” pentru a sprijini aprovizionarea globală cu energie, după ce războiul din Orientul Mijlociu a dus la o explozie a prețului petrolului, scrie BBC. Totuși, reuniunea miniștrilor de Finanțe din G7 și a membrilor Agenției Internaționale pentru Energie (IEA) s-a încheiat fără un acord ca să pună pe piață petrol din rezervele de urgență.

Săptămâna trecută, piețele păreau relativ calme în fața scenariului de coșmar în care milioane de barili de țiței și gaz lichefiat ar fi rămas blocate în Golf. Însă escaladările din weekend, alături de imaginile cu distrugerea infrastructurii energetice atât în Iran, cât și în alte părți ale Golfului, au provocat o reacție rapidă și puternică a piețelor.

Luni dimineață, în Asia, prețul petrolului Brent a crescut cu peste 25%, atingând la un moment dat 119,50 dolari pe baril, înainte de a coborî sub 90 de dolari, după ce Trump a declarat pentru CBS că „războiul este foarte aproape de a se încheia, practic”. Președintele american a minimalizat anterior îngrijorările legate de creșterea prețurilor petrolului.

În Marea Britanie, prețul gazelor pentru livrare în luna următoare a urcat cu aproape 25%, la debutul tranzacțiilor de luni, înainte de a coborî la aproximativ 149 de pence pe therm. Prețurile gazelor aproape s-au dublat față de nivelul de dinaintea izbucnirii războiului cu Iranul.

Bursele americane au deschis în scădere, dar și-au revenit ulterior, indicele S&P 500 închizând cu un avans de 0,8%, iar Dow Jones Industrial Average terminând ziua în urcare cu 0,5%.

Indicele FTSE 100 de la Londra și-a revenit și a închis ziua cu o scădere de doar 0,3%, după ce inițial coborâse cu până la 1,86%, la cel mai redus nivel din aproape două luni. Marile companii petroliere s-au numărat printre cei mai importanți câștigători de la Londra: acțiunile Shell au urcat luni cu 2,4%, iar cele ale BP cu 1,9%.

În altă parte, indicele Dax al Germaniei a scăzut cu 0,8% luni, în timp ce CAC 40 al Franței a închis în minus cu 1%.

Indicele Nikkei 225 din Japonia coborâse cu 5,2%, iar indicele Kospi din Coreea de Sud a închis în scădere cu 6%.

Costurile de împrumut ale guvernului britanic au continuat să crească, pe măsură ce piețele își revizuiesc așteptările privind dobânzile. Înainte de conflict, erau anticipate reduceri de dobândă în acest an, însă, având în vedere impactul estimat al scumpirii petrolului asupra inflației, piețele financiare cred acum că există chiar posibilitatea unei majorări de dobândă până la finalul anului. Dobânda de referință în Marea Britanie este în prezent de 3,75%.

Luni, randamentul obligațiunilor guvernamentale pe doi ani a crescut la 4,09%, de la 3,88%. Randamentul obligațiunilor de referință pe 10 ani a urcat acum la 4,72%, de la aproximativ 4,3% înainte de izbucnirea conflictului.