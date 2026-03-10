Radu Miruţă a mers în vizită la Casa Regală: Discuţii despre acţiunile regale în UE şi NATO şi susţinerea Moldovei în drumul european

Radu Miruţă a mers în vizită la Casa Regală. Sursa foto: Radu Mirută / Facebook

Ministrul Apărării, Radu Miruţă, a mers, luni, în vizită la Casa Regală, unde s-a întâlnit cu Custodele Coroanei, Majestatea Sa Margareta, şi Alteța Sa Regală Principele Radu. Printre altele, cei trei au discutat "aspecte legate de acțiunile regale în beneficiul României, în cadrul Uniunii Europene și NATO şi cele privitoare la susținerea Republicii Moldova în drumul ei european".

"Îi mulțumesc Alteței Sale Regale, Custodele Coroanei, Margareta a României, precum și Principelui Radu al României pentru ocazia de a avea un dialog deschis despre felul în care lumea se reconfigurează și despre ce poate face România pentru a deveni o voce mai puternică - o voce a echilibrului, a argumentului și a prestanței.

În momente decisive ale istoriei noastre, Familia Regală a fost mai mult decât un simbol: a fost un factor de stabilitate și de direcție, care a știut să conducă România către un destin modern. Cred că și astăzi avem multe de învățat din această tradiție de responsabilitate și echilibru. În același timp, Casa Regală rămâne un ambasador respectat al României, capabil să reprezinte cu demnitate și credibilitate interesele țării noastre în plan internațional", a transmis Radu Miruţă.

"Custodele Coroanei și ministrul au discutat aspecte legate de acțiunile regale în beneficiul României, în cadrul Uniunii Europene și NATO, cele privitoare la susținerea Republicii Moldova în drumul ei european, precum și despre angajamentele regale din comunitățile românești, din diaspora și din țările UE privind învățământul militar superior, relația dintre civili și militari, veteranii Invictus și activitatea militarilor români în misiunile multinaționale de menținere a păcii", a precizat şi Familia Regală a României.