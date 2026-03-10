Fostul șef al Armatei Americane e îngrijorat de prelungirea războiului cu Iran. Comparație cu Afganistan și Irak

Fostul președinte al Statului Major Interarme, Amiralul Mike Mullen. Foto: Profimedia Images

Fostul președinte al Statului Major Interarme, Amiralul Mike Mullen, a declarat că este îngrijorat de posibilitatea unui conflict american de lungă durată în Iran. Până azi, acest război a dus la moartea a șapte membri ai forțelor armate americane, scrie The Hill.

„Avem prieteni și aliați acolo. Economia lumii depinde, în mare parte, de apele deschise din Strâmtoarea Hormuz și de modul în care reacționează piețele la acest lucru. Există un turism, o economie - mijloace de trai în regiune care s-au oprit complet acum”, a declarat Mullen pentru Martha Raddatz de la ABC News în emisiunea „This Week”.

„Deci, sunt foarte multe lucruri în joc pe care nu le putem anticipa. Și, cu siguranță, acesta a fost cazul în Irak și Afganistan. Și mă îngrijorează că acest lucru se va prelungi. Aceste războaie pur și simplu nu se termină repede. Cel puțin, cu siguranță nu s-au terminat cele din ultimele decenii”, a adăugat el.

Comandamentul Central al SUA (CENTCOM) a anunțat că un al șaptelea membru al forțelor armate americane a murit în conflictul cu Iran. CENTCOM a declarat pe rețelele de socializare că militarul american a murit în urma „răniturilor suferite în timpul atacurilor inițiale ale regimului iranian în Orientul Mijlociu” din 1 martie. El fusese „grav rănit la locul” unui atac din partea Iranului în Arabia Saudită care viza trupele americane, potrivit comandamentului.

Sâmbătă, ministrul iranian de externe, Abbas Araghchi, și-a reiterat avertismentul cu privire la represalii care vizează SUA.

„Dacă [președintele Trump] dorește escaladarea, este exact ceea ce puternicele noastre forțe armate au fost pregătite de mult timp și ceea ce va primi”, a declarat Araghchi pe platforma socială X.

„Responsabilitatea pentru orice intensificare a exercițiului de autoapărare al Iranului va aparține în mod direct administrației americane”, a adăugat el.

Iranul dispune de o vastă reţea de organizaţii proxy ce acţionează în Yemen, Irak, Siria şi alte state din Orientul Mijlociu. Acestea au fost alimentate cu bani şi armament de-a lungul timpului şi sunt experimentate în conflicte de lungă durată cu militarii americani.