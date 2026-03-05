Armata SUA folosește instrumente AI în România pentru întărirea Flancului Estic al NATO

Sisteme HIMARS. Imagine cu caracter ilustrativ. Foto: Profimedia Images

Potrivit publicației Forțelor Terestre ale SUA, Army.mil, Armata SUA construiește în România frontul pentru descurajare pe Flancul Estic al NATO.

Aceste eforturi militare ale SUA în România și pe tot Flancul Estic al NATO fac parte din operațiunea Eastern Sentry (Santinela Estului) coordonată de SACEUR - Comandantul Suprem al Forțelor Aliate NATO din Europa, generalul Alexus Grynkewich.

Peisajul de securitate din Europa s-a schimbat dramatic, forțând NATO să reevalueze modul în care descurajează un adversar similar într-o eră definită de viteză, transparență și schimbări tehnologice. Revenirea la războiul convențional la scară largă a arătat clar că formațiunile statice și forțele tradiționale nu mai sunt suficiente. Provocarea de astăzi nu este doar prezența, ci împiedicarea unui agresor să își atingă obiectivele încă din momentele de deschidere ale conflictului.

Fiind singurul corp de armată al Americii cu prezență avansată, Corpul V al Armatei SUA lucrează alături de aliații NATO pentru a dezvolta Linia de Descurajare a Flancului Estic (EFDL), conceput pentru a remodela descurajarea modernă. În loc să se bazeze pe apărări statice, EFDL integrează efecte de detectare, luare a deciziilor și precizie într-un concept rezistent, de apărare în profunzime, menit să perturbe ciclurile de decizie ale adversarului înainte de începerea luptelor la scară largă.

„Construirea descurajării pe Flancul Estic al NATO trebuie să se bazeze pe împiedicarea adversarului, nu doar pe prezență”, a declarat generalul-locotenent Charles Costanza din Armata SUA, Comandantul Corpului V.

„Linia de descurajare a Flancului Estic este un cadru condus de NATO și bazat pe coaliție, care integrează detectarea persistentă, luarea deciziilor prin inteligență artificială și focurile de precizie distribuite într-o singură arhitectură defensivă coezivă, care complică capacitatea unui adversar de a se concentra în masă și de a penetra. Obiectivul nostru este clar: prin combinarea tehnologiei emergente cu integrarea profundă a aliaților, Corpul V ajută la construirea unei descurajări mai rapide și mai rezistente, concepută pentru realitățile conflictelor din secolul XXI.”

Linia de descurajare EFDL reflectă o trecere către descurajarea prin interdicții la adresa adversarului, schimbând datele unui adversar pentru viteză, precizie și adaptabilitate. Conceptul creează o dilemă costisitoare pentru potențialii agresori: folosirea munițiilor de ultimă generație împotriva sistemelor ieftine, ușor de uzat și adesea fără echipaj, sau riscul expunerii și degradării formațiunilor înainte de atingerea obiectivelor operaționale, scrie Army.mil.

Corpul V crează o rețea stratificată de senzori americani și aliați, urmărește să stabilească o înțelegere persistentă, în toate domeniile, a câmpului de luptă. Inițiative precum experimentarea Regimentului 2 Cavalerie cu detectoare de radiofrecvență și sisteme aeriene fără pilot de mici dimensiuni avansate contribuie la o rețea concepută pentru a detecta amenințările din timp și a împiedica adversarii să aibă elementul surpriză.

Sistemele aeriene fără pilot UAV și sistemele aeriene contra-UAV echipate cu senzori autonomi oferă militarilor o conștientizare situațională îmbunătățită, permițând o detectare și un răspuns mai rapid la amenințările emergente.

Detecția rapidă singură este insuficientă fără cicluri de decizie la fel de rapide. Inteligența artificială continuă să fie integrată în procesele operaționale ale Corpului V prin inițiative care accelerează procesul decizional militar (MDMP), prin organizarea și prioritizarea unor volume mari de date de pe câmpul de luptă.

Batalionul 1, Regimentul 77 Artilerie Terestră, încearcă în prezent să integreze un model lingvistic bazat pe inteligență artificială pentru a sprijini militarii prin identificarea punctelor moarte, îmbunătățirea analizei terenului și a susținerii și permiterea unei dezvoltări mai rapide și mai informate a cursului de acțiune.

Potrivit maiorului Rafael E. Chico-Lugo, șeful Corpului V pentru Inteligența Artificială, „valorificarea capacităților emergente ale IA se face pentru a atenua povara cognitivă a muncii personalului și a accelera procesele personalului pentru a facilita mai bine analiza partajată pentru factorii de decizie. Sistemul ar trebui să fie capabil să optimizeze timpul prin simplificarea informațiilor în analize concise și partajabile; interpretarea datelor de intrare de la secțiunile personalului și organizarea lor automată în rezumate structurate; încorporarea și structurarea documentelor externe în intrări de date accesibile; integrarea cu platforme de operare externe, cum ar fi Maven Smart System, pentru a permite schimbul bidirecțional de date pentru o dezvoltare scurtă.”

Combinate cu platforme de vizualizare a datelor, cum ar fi Maven, și sisteme integrate bazate pe cloud, aceste instrumente creează o imagine operațională comună între partenerii de coaliție, îmbunătățind coordonarea și permițând luarea unor decizii mai rapide și informate la fiecare eșalon.

Strategia de Accelerare a Inteligenței Artificiale a Armatei SUA susține în continuare aceste eforturi prin îmbunătățirea letalității la nivel de pluton prin detectarea digitală persistentă și partajarea datelor, oferind comandanților un observator digital care nu doarme niciodată.

Odată ce deciziile sunt luate, forțele trebuie să acționeze cu viteză și precizie.

EFDL valorifică o rețea dispersată de capabilități letale și neletale, inclusiv Sisteme de Rachete de Artilerie de Înaltă Mobilitate (HIMARS), îmbunătățite prin tehnici de reducere a semnăturii, și colaborarea cu și fără pilot între elicopterele AH-64 Apache ale Brigăzii a 12-a de Aviație de Luptă și sistemele fără pilot.

Capacități avansate, cum ar fi rachetele Spike Non-Line-of-Sight (NLOS), oferă o letalitate suplimentară la distanță. În același timp, fluxurile de date integrate permit senzorilor cu inteligență artificială să semnaleze rapid mijloacele de foc împotriva amenințărilor identificate.

Sistemele fără pilot care pot fi acționate manual joacă, de asemenea, un rol central prin compensarea masei adverse la costuri reduse, permițând operațiuni susținute, păstrând în același timp activele de mare valoare. Rețelele tip plasă și arhitecturile de comunicații cu auto-reparare permit unităților să mențină conectivitatea și fluxul de date partajat chiar și în medii electromagnetice contestate, scrie Army.mil