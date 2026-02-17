Flota fantomă a Rusiei: Un aliat al lui Putin avertizează puterile europene cu privire la confiscarea navelor ruseşti

Luna trecută, SUA au sechestrat un petrolier sub pavilion rusesc, iar liderul de la Kremlin a calificat episodul drept act de piraterie. Foto: Getty Images

Rusia şi-ar putea desfăşura forţele militar-maritime pentru a împiedica puterile europene să-i sechestreze vasele şi ar putea adopta măsuri de represalii împotriva navigaţiei europene dacă vasele ruseşti sunt confiscate, a declarat marţi Nikolai Patruşev, un apropiat al preşedintelui Vladimir Putin, potrivit Reuters, potrivit Agerpres.

Statele occidentale au încercat să izoleze Rusia de comerţul global şi să-i paralizeze finanţele prin impunerea a peste 30.000 de sancţiuni din cauza războiului său în Ucraina.

Pentru a descuraja maşina de război a Moscovei, Occidentul a încercat să blocheze petrolierele suspectate de implicare în transporturile de petrol ruseşti, evitând sancţiunile. În ianuarie, SUA au sechestrat un petrolier sub pavilion rusesc ca parte a eforturilor de a reduce exporturile de petrol din Venezuela.

Preşedintele rus Vladimir Putin a calificat aceste acţiuni drept acte de piraterie, notează Reuters.

"Dacă nu le dăm un răspuns dur, atunci în curând britanicii, francezii şi chiar şi balticii (naţiunile baltice) vor deveni atât de aroganţi încât vor încerca să blocheze accesul ţării noastre la mări, cel puţin în bazinul Oceanului Atlantic", a declarat Patruşev, consilier al Kremlinului şi preşedintele Consiliului maritim al Rusiei, pentru publicaţia rusă Argumentî i Faktî.

"Credem că cea mai bună garanţie a siguranţei navigaţiei o reprezintă întotdeauna Flota militară. În principalele zone maritime, inclusiv în regiunile îndepărtate de Rusia, trebuie să dislocăm în mod permanent forţe substanţiale, capabile să tempereze ardoarea 'piraţilor occidentali'", a declarat Patruşev.