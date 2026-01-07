După Marinera, americanii au confiscat și M/T Sophia. Navele făceau parte din „flota fantomă” a lui Putin

Petrolierul Bella 1 urmărit de SUA. Sursa foto: US-EUCOM

UPDATE: SUA au confiscat un al doilea petrolier, de data aceasta în Marea Caraibelor, a anunțat, miercuri, Comandamentului Sudic al SUA.

Nava, o „motorcisternă apatrid, autorizat pentru flotă fantomă”, a fost reținută într-o operațiune desfășurată înainte de zori, adaugă armata.

„Nava interceptată, M/T Sophia, opera în apele internaționale și desfășura activități ilicite în Marea Caraibelor”, a declarat armata americană într-un comunicat. „Garda de Coastă a SUA escortează M/T Sophia în SUA pentru soluționare finală.”

UPDATE: Un oficial american a declarat pentru NBC că petrolierul a fost confiscat cu succes. Petrolierul Marinera a fost securizat și se află în custodia SUA, potrivit unui oficial american care a vorbit cu NBC News. Departamentul pentru Securitate Internă a condus operațiunea cu sprijin militar american.

Ministerul rus de Externe a declarat, miercuri, că nava se află în apele internaționale și acționează în conformitate cu dreptul maritim internațional, potrivit postului de televiziune de stat Russia Today.

Ministerul a declarat că nava, cunoscută inițial sub numele de Bella 1, arborează pavilion rusesc și a cerut țărilor occidentale - printre care și SUA - să respecte dreptul său la libertatea de navigație.

Știrea inițială:

SUA desfășoară o operațiune de confiscare a petrolierului Marinera, cunoscut anterior sub numele de Bella-1, cu legături cu Venezuela, a confirmat un oficial american pentru CBS News, partenerul BBC în SUA. Petrolierul este escortat de submarine rusești.

Această ultimă operațiune americană de abordare a navei Marinera urmează unei tentative inițiale de abordare a petrolierului luna trecută în Caraibe, când se credea că se îndrepta spre Venezuela.

Garda de Coastă a SUA avea un mandat de confiscare a navei, acuzată de încălcarea sancțiunilor americane și de transportul de petrol iranian. Apoi, aceasta și-a schimbat cursul, numele și a fost reînregistrată ca navă rusească.

Anterior, fusese înregistrată în mod fals sub pavilion guyanez. Din punct de vedere istoric, a transportat țiței venezuelean, dar se pare că în acest moment este goală.

De atunci, a fost urmărită de autoritățile americane de-a lungul Atlanticului de Nord, iar Rusia ar fi desfășurat un submarin pentru a-l escorta peste ocean.

Cele mai recente date de localizare ale navei arată că aceasta a făcut o viraj brusc spre sud și a încetinit la opt noduri începând cu ora 11:26 GMT.

Petrolierul se află acum la aproximativ 200 km (124 mile) sud de coasta Islandei, scrie BBC.

Rusia a desfășurat un submarin și alte resurse navale pentru a escorta un petrolier pe care Statele Unite au încercat să-l captureze într-un moment de criză maritimă legat de aplicarea sancțiunilor și tensiunile geopolitice, potrivit Wall Street Journal.

Nava este asociată cu Venezuela și a fost implicată în operațiuni legate de exporturi de petrol venezuelean și transporturi evazive de țiței, dar în momentul urmăririi nu transporta încărcătură.

Decizia Moscovei de a oferi o escortă submarină marchează o escaladare semnificativă a tensiunilor maritime cu Washingtonul și subliniază îngrijorarea Rusiei cu privire la acțiunile SUA care vizează întreruperea veniturilor din petrolul legat de Venezuela și, în unele cazuri, de Iran.

Oficialii ruși au protestat oficial față de urmărirea SUA și au cerut Washingtonului să înceteze urmărirea navei, o notă diplomatică ce reflectă fricțiuni mai ample privind aplicarea regimurilor de sancțiuni și interpretările dreptului maritim internațional.

Nava a transportat, în trecut, în mod tradițional țiței venezuelean.

Proprietarul navei Marinera, petrolierul sub pavilion rusesc urmărit de navele Gărzii de Coastă a SUA, a fost anterior sancționat de Departamentul Trezoreriei SUA, în 2024.

Louis Marine Shipholding Enterprises SA, o companie cu sediul în Turcia, a fost acuzată de administrația Biden că are legături cu Corpul Gărzilor Revoluționare Islamice (IRGC) din Iran.

Un anunț public emis de oficiali americani a precizat că firma a transportat bunuri în numele Forței Quds, ramura de operațiuni externe a IRGC. Divizia sprijină grupuri armate aliate cu Iranul în Orientul Mijlociu, inclusiv Houthii din Yemen și Hezbollah din Liban.

Potrivit MarineTraffic, Marinera (numită anterior Bella 1) este singura navă deținută de Louis Marine Shipholding, care corespunde adresei companiei de pe lista sancțiunilor.