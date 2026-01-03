Surse CNN: Rusia a trimis o cerere diplomatică către SUA să înceteze urmărirea petrolierului Bella 1 care se îndrepta spre Venezuela

Petrolierul Bella 1 urmărit de SUA. Sursa foto: Marinetraffic.com/ Hakon Rimmereid

Rusia a depus o cerere diplomatică formală prin care solicită Statelor Unite să înceteze urmărirea unei nave petroliere care inițial se îndrepta spre Venezuela și care a evitat custodia americană timp de aproape două săptămâni, a transmis vineri CNN, citând două surse familiarizate cu situația.

Demersul, trimis Departamentului de Stat în Ajunul Anului Nou, vine în contextul în care nava, numită Bella 1, a apărut în registrul oficial al Rusiei sub un nou nume.

Nu este clar dacă cererea diplomatică, raportată pentru prima dată de The New York Times, va opri eforturile SUA de a intercepta nava petrolieră, care inițial se îndrepta spre Venezuela înainte de a se întoarce pentru a evita confiscarea de către Paza de Coastă a SUA.

Cererea Rusiei vine în timp ce administrația Trump continuă eforturi intense pentru a pune capăt războiului Moscovei în Ucraina. Trump a vorbit de două ori cu președintele rus Vladimir Putin în ultima săptămână.

Nava se află în prezent în Atlanticul de Nord, conform datelor publice, raportate tot pentru prima dată de The Times.

Casa Albă, Departamentul de Stat și Ambasada Rusiei din Washington, DC, nu au răspuns solicitărilor de comentarii.

SUA a atacat mai multe nave în Caraibe

Urmărirea petrolierului vechi și ruginit de către Paza de Coastă face parte dintr-o serie de acțiuni tot mai agresive întreprinse de SUA împotriva Venezuelei și a liderului său, Nicolás Maduro, inclusiv o acumulare militară în Caraibe și zeci de atacuri asupra navelor pe care SUA le-au acuzat că trafichează droguri.

Aceste atacuri au ucis zeci de oameni și au ridicat întrebări privind legalitatea operațiunilor. Atacurile asupra navelor au atras, de asemenea, critici, întrucât au avut loc în ciuda angajamentului de campanie al președintelui Donald Trump de a scoate SUA din implicările externe.

SUA au început, de asemenea, atacuri în interiorul Venezuelei, a raportat anterior CNN, CIA efectuând luna trecută un atac cu dronă asupra unei facilități portuare de pe coasta țării.

Urmărirea navei Bella 1 survine după ce Trump a declarat luna trecută un blocaj complet al navelor petroliere sancționate care tranzitează spre sau dinspre Venezuela. SUA au confiscat alte două petroliere la începutul lunii decembrie.

Paza de Coastă urmărește nava Bella 1 de aproape două săptămâni

Paza de Coastă urmărește această navă de aproape două săptămâni, care a rezistat primei încercări de confiscare pe 21 decembrie, când a făcut un viraj în Caraibe după ce Paza de Coastă a încercat să intercepteze nava în timp ce se îndrepta spre Venezuela pentru a încărca petrol.

Deși Trump a afirmat în mod repetat că acțiunile sale dure împotriva Venezuelei fac parte dintr-un efort de a opri fluxul de droguri în Statele Unite, unii dintre cei mai apropiați consilieri ai săi au subminat această afirmație.

Șefa personalului Casei Albe, Susie Wiles, a sugerat într-o serie de interviuri pentru Vanity Fair, publicate luna trecută, că schimbarea regimului, nu combaterea drogurilor, era obiectivul administrației.

Ea a spus că Trump vrea să „continue să distrugă nave până când Maduro se predă”.

Între timp, sâmbătă dimineață, SUA au lovit Venezuela într-un atac care a durat sub 30 de minute. În urma lui, Maduro a fost capturat împreună cu soția sa, scos din țară și pus sub acuzare într-un tribunal din New York.