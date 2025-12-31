Petrolierul urmărit de SUA lângă Venezula și-a pictat steagul Rusiei pe bordaj. Oficial american: Confiscarea s-ar putea complica

2 minute de citit Publicat la 20:34 31 Dec 2025 Modificat la 20:38 31 Dec 2025

Petrolier în apele Venezuelei. Imagine cu caracter ilustrativ. Foto: Protimedia Images

Un petrolier vechi și ruginit, pe care forțele Statelor Unite îl urmăresc pe mare de aproape două săptămâni, afișează în prezent un steag rusesc pictat pe bordaj, transmite CNN, care citează în acest sens un oficial american la adăpostul anonimatului.

Ar fi vorba despre o tentativă rudimentară de a semnala SUA că vasul, numit Bella 1, s-ar afla sub protecția Moscovei, adaugă sursa citată.

Steagul rusesc a fost remarcat de membrii Gărzii de Coastă americane, care urmăresc nava de la o distanță de aproximativ o jumătate de milă, în timp aceasta ce navighează în prezent în Oceanul Atlantic, departe de Venezuela.

Nu este clar momentul exact când a apărut noul steag pe lateralul vasului.

Garda de Coastă americană a încercat să oprească petrolierul. Acesta a refuzat să se conformeze și a schimbat cursul

Echipajul masivului petrolier a evitat confiscarea în urma blocadei maritime instituite de administrația Trump, după ce a efectuat o schimbare de curs în Marea Caraibelor.

Anterior, Garda de Coastă a încercat să-i interzică apropierea de Venezuela, unde se presupune că urma să încarce țiței.

De atunci, petrolierul navighează în apele internaționale ale Oceanului Atlantic, notează CNN.

Apariția steagului rusesc, pictat rudimentar, este cea mai recentă evoluție în "dosarul" Bella 1, sancționată anterior pentru că ar fi transportat petrol iranian.

Inițial, echipajul petrolierului a arborat fără temei legal steagul Guyanei, atunci când Garda de Coastă a SUA a încercat să abordeze vasul și să-l determine să se oprească.

An astonishing story that is being shockingly underreported: US warships have been chasing the shadow fleet tanker "Bella 1" for a week(!). It was heading to Venezuela without a flag. pic.twitter.com/n8s5BIdkeo — Volodymyr Demchenko (@brokenpixelua) December 31, 2025

Înmatricularea sa actuală este listată ca "necunoscută" în baza de date Equasis privind transportul maritim.

Prin revendicarea statutului rusesc, confiscarea navei ar putea deveni mai complicată din punct de vedere legal, potrivit CNN.

Blocada SUA în jurul Venezuelei urmărește să-l lase pe Maduro fără bani

Oficialii americani estimează că Bella 1 nu se va mai întoarce în Venezuela pentru a încărca petrol și este posibil ca administrația Trump să decidă să abandoneze urmărirea vasului și eventuala sa confiscare.

Totuși, preparativele pentru un astfel de scenariu rămân deocamdată în vigoare, în cazul în care va veni ordinul de la Casa Albă.

O confiscare a petrolierului ar presupune desfășurarea pe Bella 1 a unei echipe speciale de intervenție maritimă cu experiență astfel de situații.

Blocada maritimă impusă de SUA petrolierelor aflate sub sancțiuni care se deplaseză spre Caracas este menită să diminueze principala resursă economică a regimului președintelui venezuelean Nicolas Maduro.

Momentan, SUA consideră că aceasta este cea mai potrivită cale pentru a-l înlătura pe liderul autoritar, deși președintele Donald Trump nu a exclus o intervenție militară.