Profesorul Dan Voiculescu: Profesorii nu sunt o povarǎ, ci o resursă strategică

Profesorul Dan Voiculescu. Foto: Blogul personal

Proiectul bugetului de stat pentru 2026 confirmă, din nou, că Educația nu este tratată ca prioritate națională, ci ca o obligație secundară, care trebuie doar bifată, scrie profesorul Dan Voiculescu, pe blogul său personal.

Potrivit acestuia, „alocarea a doar 3% pentru Educație, în condițiile în care legea învățământului stabilește un prag minim de 6%, reprezintă atât o încălcare a unui angajament legal, cât și o sfidare directă la adresa profesorilor, a elevilor și a viitorului acestei țări. Mai grav, sumele alocate pentru cheltuielile de personal (salariile profesorilor) sunt mai mici cu 2 miliarde de lei decât în 2025.”

„Ținând seama că anul trecut s-a înregistrat o inflație de 9%, iar pentru acest an prognozele optimiste indică cel puțin 6%, cu riscul de a urca din nou spre 10%, valoarea reală a alocării pentru 2026 se poate dovedi cu 15-20% mai mică decât în 2025!

Această subfinanțare lovește direct în demnitatea cadrelor didactice și în calitatea actului educațional. Activitatea profesorilor este esențială pentru progresul României și pentru consolidarea identității naționale. Profesorii nu sunt o povară, ci reprezintă o resursă strategică. Sumele alocate educației sunt investiții cu un randament excepțional, nu “cheltuieli” care trebuie constant reduse.

Într-o lume în care inteligența face diferența între sărăcie și prosperitate, între securitate națională și vulnerabilitate, subfinațarea educației reprezintă un act de autosabotaj.

Educația – cultivarea și dezvoltarea sistematică a inteligenței națiunii – trebuie să reprezinte o prioritate absolută a României.

Consider că este necesară o reevaluare profundă și urgentă a bugetului pentru Educație, înainte ca efectele să devină ireparabile.”