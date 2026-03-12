Român obligat să doneze un rinichi unui interlop. Acuzații extrem de grave, percheziții la clanul Cîrpaci din Timișoara

Percheziții la clanul Cîrpaci din Timișoara. Imagine cu caracter ilustrativ. Foto: Poliția Română

Procurorii DIICOT și polițiștii de la Crimă Organizată au făcut joi dimineață mai multe percheziții în Timișoara, într-un dosar extrem de grav care vizează membri ai clanului Cîrpaci. Descinderile au avut loc în cadrul unei anchete internaționale coordonate de autoritățile germane, care investighează acuzații de trafic de persoane și constrângerea unui bărbat să doneze un rinichi.

Potrivit anchetatorilor, victima ar fi fost ținută în sclavie și obligată să muncească pentru suspecți. Bărbatul ar fi fost cazat într-un apartament din Munchen, unde i-au fost luate pașaportul și buletinul, fiind astfel izolat de familia sa din România.

În această perioadă ar fi fost pus să semneze diverse contracte și ar fi fost supus unor presiuni constante. Suspecții l-ar fi amenințat că îi vor ucide rudele din țară dacă nu acceptă să îi doneze un rinichi fiului lui Cîrpaci, care suferă de o boală renală.

Operația ar fi avut loc într-un spital din Germania. În fața medicilor, bărbatul ar fi declarat că este nepotul lui Cîrpaci pentru a putea fi acceptată procedura de transplant. Ulterior însă, autoritățile au descoperit că în spatele intervenției s-ar putea afla infracțiuni foarte grave și au demarat cercetări.

Polițiștii de la Crimă Organizată și procurorii DIICOT spun că Gradu Cîrpaci și Ileana Cîrpaci sunt de negăsit în acest moment, existând suspiciunea că s-ar ascunde în Germania.

Cei doi sunt urmăriți penal pentru trafic grav de ființe umane în scopul prelevării de organe, vătămare corporală, constrângere și amenințare. Ancheta este coordonată de autoritățile germane, iar investigațiile continuă pentru stabilirea tuturor persoanelor implicate în acest caz.