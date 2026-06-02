Când va putea România să doboare drone? Miruță: Nu ţinem ceva nefolosit în magazie. Nu avem. Scenariul Galați se poate repeta

Radu Miruţă, ministrul interimar al Apărării Naţionale. Sursa foto: Facebook/Radu Miruţă

Ministrul interimar al Apărării Naţionale, Radu Miruță, a declarat într-un interviu oferit, în exclusivitate, pentru Antena 3 CNN, că incidentul cu drona rusească de la Galaţi se poate repeta. El a subliniat că Armata Română facem maximum posibil cu ceea ce are la dispoziţie şi a menţionat că aparatul de zbor de tip Geran-2, cu sistem KOMETA, a fost detectat de un radar nou adus recent în zonă. "Începând cu finalul acestui an, vor veni primele dintre capabilităţile care ne vor ajuta în a da jos aceste drone. Cele care sunt semnificativ necesare – în a doua jumătate a anului viitor", a spus Radu Miruță.

Noile declaraţii ale ministrului interimar al Apărării despre incidentul cu drona de la Galaţi vin la doar o zi după ce a avut loc reuniunea Consiliului de Securitate al ONU, unde 56 de state au condamnat comportamentul "inacceptabil" al Moscovei. Șefa diplomației române, Oana Țoiu, a transmis că atacurile asupra civililor și încălcările repetate ale dreptului internațional "trebuie să înceteze imediat", în contextul războiului din Ucraina.

Sabina Iosub, realizator emisiuni Antena 3 CNN: Putem concluziona în acest moment că, din păcate, dacă un eveniment similar se întâmplă mâine, poimâine, săptămâna viitoare, reacţia României este, de fapt, aceeaşi?

Radu Miruţă, ministrul interimar al Apărării Naţionale: Se schimbă lucrurile de la zi la zi. Ce a fost acum o săptămână în urmă nu mai este valabil astăzi în ceea ce priveşte capabilităţile noastre de apărare, însă, nici capabilităţile celor care atacă nu sunt rămase în urmă, se îmbunătăţesc. Avem sisteme de apărare antiaeriană, care, până nu demult, vedeau cu o sensibilitate mai bună amprenta termică a acestor drone.

În timpul declaraţiilor, oficialul a mai făcut următoarele precizări: "Analizând drona care a generat acest incident la Galaţi, am observat că, pe măsură ce trece sensibilitatea termică a acestor drone, semnătura termică este din ce în ce mai mică. Adică: ceea ce detectam cu uşurinţă până acum câteva luni, acum detectăm mai greu. Este o luptă permanentă între capabilităţile de dronă şi antidronă, cum este şi cea între virus şi antivirus.

Devin mai puţin detectabile, mai greu detectabile, cum sunt şi capabilităţile, pe care noi le folosim, încep şi ele să devină din ce în ce mai bune. Adică nu sunt aceleaşi scenarii de la o zi la alta, însă, lucrăm cu aceleaşi insuficienţe în ceea ce priveşte garantarea completă a oricărui scenariu".

Sabina Iosub, realizator emisiuni Antena 3 CNN: Sau... ca să vă întreb mai direct: începând de mâine sau de astăzi chiar, putem da jos dronele? Astfel încât să nu-şi mai atingă ţinta, să nu mai apară răniţi.

Radu Miruţă, ministrul interimar al Apărării Naţionale: Depinde de contextul în care vor veni aceste drone. Începând de astăzi şi începând şi de acum o săptămână, şi acum cinci luni, Armata Română facem maximum posibil cu ceea ce are la dispoziţie. Da, scenarii se pot repeta. Armata Română nu ţine ceva nefolosit în magazie, care ar putea fi folosit în această situaţie. Şi chiar dacă nu are încearcă toate metodele posibile ca, într-un timp foarte scurt, ceea ce am observat că generează probleme să fie mişcorat, să fie redus. S-a întâmplat asta în ultima perioadă.

Ulterior, acesta a subliniat că drona care a lovit vineri a fost detectată de un nou radar care a fost adus recent în zonă. Aparatul de zbor, de proveniență rusă, care s-a prăbuşit în noaptea de joi spre vineri pe un bloc din Galaţi, avea 30 kg de explozibil.

"Am adus faţă de acum o lună, când a fost acea dronă, care n-a apucat să explodeze, tot la Galaţi – atunci, acea dronă nu a fost văzută pe radarele Armatei Române. După acel eveniment, am adus un radar nou în zonă şi drona care a venit acum patru zile a fost detectată fix de radarul nou pe care l-am adus. Se întâmplă astfel de mişcări, dar, vă repet: nu ne putem pregăti pentru atacuri identice, pentru că nu sunt identice", a explicat Radu Miruţă.

Liderul de la Kremlin, Vladimir Putin, a pus la îndoială originea rusească a dronei şi a afirmat că ţara sa nu "ameninţă ţările europene". La scurt timp, ministrul interimar al Apării, Radu Miruţă, le-a transmis rușilor să "vină să-și caute numărul de serie cu producție în Rusia" de pe epava dispozitivului.

Duminică seara, Armata Română a publicat raportul despre drona rusă care a lovit blocul din Galați. MApN a precizat că aparatul de zbor era unul de tip Geran-2, de fabricație rusească, care a avut o "încărcătură de luptă de tip High-Explosive (HE), cu greutatea de aproximativ 30 kg (echivalent TNT)".

Sabina Iosub, realizator emisiuni Antena 3 CNN: Iertaţi-mă, dar cei care locuiesc în acel bloc şi, mai ales, persoanele rănite, spun: "Şi cu ce m-a ajutat faptul că aţi văzut drona aceea pe radar mai devreme?".

Radu Miruţă, ministrul interimar al Apărării Naţionale: E foarte adevărat, însă, un salt major, Armata Română l-a făcut acum jumătate de an, când a pus pentru prima oară în Programul de înzestrare capabilităţi de luptă împotriva dronelor. Dacă ar fi fost puse mai demult, astăzi l-am fi avut şi militarii români cu siguranţă l-ar fi folosit cu foarte mare drag. Nu le avem.

Sabina Iosub, realizator emisiuni Antena 3 CNN: Când le vom avea? ... dacă lucrurile merg aşa cum aţi descris.

Radu Miruţă, ministrul interimar al Apărării Naţionale: Începând cu finalul acestui an, vor veni primele dintre capabilităţile care ne vor ajuta în a da jos aceste drone. Cele care sunt semnificativ necesare – în a doua jumătate a anului viitor.

Sabina Iosub, realizator emisiuni Antena 3 CNN: Prin SAFE? Şi, până atunci, dacă vor vrea alte state aliate să ne ajute?

Radu Miruţă, ministrul interimar al Apărării Naţionale: Adevărat.

Conform declaraţiilor oficialului, primele arme antidronă prin SAFE vin abia într-un an și jumătate. Radu Miruță a confirmat marți, după participarea la Conferința NATO de generare a capabilităților, desfășurată în Belgia, că România a solicitat transfer de tehnică militară din state ale alianței pentru a se apăra împotriva dronelor rusești.