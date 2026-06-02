Miruță: Primele arme antidronă prin SAFE vin abia într-un an și jumătate. Am cerut ajutorul NATO. Rămâne să aprobe decidenții politici

2 minute de citit Publicat la 18:40 02 Iun 2026 Modificat la 18:44 02 Iun 2026

Exercițiu militar antidronă în Polonia. Ministrul interimar al Apărării, Radu Miruță, confirmă că țara noastră a cerut transfer de miljloace militare din statele NATO pentru a putea contracara dronele rusești. Foto: Getty Images

Ministrul interimar al Apărării Naționale, Radu Miruță, a confirmat, marți, după participarea la Conferința NATO de generare a capabilităților, desfășurată în Belgia, că România a solicitat transfer de tehnică militară din state ale alianței pentru a se apăra împotriva dronelor rusești.

"Am mers astăzi în Belgia la SHAPE (Supreme Headquarters Allied Powers Europe, n.r), la Cartierul General militar al NATO, care conduce și coordonează operațiile militare ale Alianței.

În fața reprezentanților militari ai celor 32 de state membre, am prezentat realitatea cu care se confruntă România: drone rusești care intră ilegal în spațiul aerian NATO și riscurile pe care acestea le generează pentru cetățenii noștri.

Am discutat inclusiv despre ultimul incident de la Galați și despre cum au ajuns românii să simtă mirosul de explozibil adus de dronele rusești.

Și am justificat de ce consider că este legitim că am solicitat sprijin. Am prezentat deschis modul în care ducem lupta antidronă în zona Dobrogei, cum folosim capabilitățile pe care le avem, ce vulnerabilități am identificat și, mai ales, ce măsuri am luat pentru a le acoperi", a scris Radu Miruță pe pagina sa de Facebook.

România se dotează cu armament anti-drone de 3 miliarde de euro prin SAFE, dar livrările încep într-un an și jumătate

El a amintit că, prin programul SAFE, România a comandat capabilități moderne de apărare antiaeriană și antidronă, în valoare de aproximativ 3 miliarde de euro, însă primele livrări vor începe peste aproximativ un an și jumătate.

"Până atunci, este legitim să solicităm sprijin aliat temporar pentru consolidarea apărării pe Flancul Estic", a explicat ministrul.

"Încă din luna februarie suntem într-un dialog permanent cu aliații noștri pentru identificarea celor mai bune soluții. Am solicitat de atunci acest sprijin aliat.

Am venit cu dovada contractelor semnate, demonstrând că România se ține de cuvânt și contribuie semnificativ la apărarea NATO.

Miruță: Urmează ca decidenții politici din țările NATO să decidă dacă aprobă temporar transferul de tehnică militară în România

În paralel, am luat constant măsuri pentru a utiliza cât mai eficient capabilitățile existente și pentru a reduce riscurile.

Nu există nicio țară care să dețină, în orice moment, toate resursele necesare pentru orice scenariu posibil.

Important este să identifici realist vulnerabilitățile, să le recunoști și să acționezi pentru a le reduce. Exact asta face România astăzi.

Ce urmează?

Reprezentanții militari ai țărilor membre NATO să propună decidenților politici aprobarea de transfer temporar, până când României îi vor fi livrate capabilitățile antidronă abia comandate, (pentru) tehnică cerută de Ministerul Apărării în luna februarie și aprobată la nivel tehnic de NATO", a explicat Miruță.